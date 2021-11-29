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Александрия - Заря 0:1. Водные горки с элементами футбола

Премьер-лига
(1 голосов)

Очень тяжелое поле. И мокрое

Александрия - Заря 0:1. Водные горки с элементами футбола

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет о матче ожидайте в ближайшее время

Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Светлана Грушко (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
ФК Александрия - Заря 0:1
Гол: Максим Имереков 16
ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Иван Калюжный (Юрий Копина 83), Максим Третьяков (Владимир Одарюк 59), Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко (Андрей Новиков 83), Александр Демченко (Клаудио Спинелли 46), Андрей Цуриков, Каспарс Дубра, Денис Устименко
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Шахаб Захеди (Артём Громов 80), Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Сергей Булеца (Кристиан Даль 80), Егор Назарина, Максим Имереков, Денис Фаворов, Аллахяр Саядманеш
Предупреждения: Максим Третьяков 58, Кирилл Дришлюк 64 - Аллахяр Саядманеш 58, Жуниор Рейс 71

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 21:35
Посмотрел частично..... весь тур такой. Погода немного подкрасила)
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Саня Лиман (Днепр)
29.11.2021 в 21:31
Алексам надо было давать технарь за такое поле.Это издевательство над игроками.Но их поле их же и наказало.Всё по делу.
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Viktor Ivanjvich
29.11.2021 в 21:28
игра получилась и скучной и веселой-изза поля. В который раз убеждаюсь что фаворова куда то надо гнать. В защите ноль- постоянно либо пасы в ноги сопернику либо проигрывает постоянно забегания , пасы за линию и тд,А ведь на это место в Заре никого то и нет.
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