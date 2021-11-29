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Александрия - Заря 0:1. Водные горки с элементами футбола
Очень тяжелое поле. И мокрое
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Отчет о матче ожидайте в ближайшее время
Александрия. Стадион "Ника"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Светлана Грушко (Киев), Марина Стрелецкая (Сумы)
ФК Александрия - Заря 0:1
Гол: Максим Имереков 16
ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Иван Калюжный (Юрий Копина 83), Максим Третьяков (Владимир Одарюк 59), Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Олег Кожушко (Андрей Новиков 83), Александр Демченко (Клаудио Спинелли 46), Андрей Цуриков, Каспарс Дубра, Денис Устименко
Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Жуниор Рейс, Шахаб Захеди (Артём Громов 80), Александр Гладкий, Виталий Вернидуб, Сергей Булеца (Кристиан Даль 80), Егор Назарина, Максим Имереков, Денис Фаворов, Аллахяр Саядманеш
Предупреждения: Максим Третьяков 58, Кирилл Дришлюк 64 - Аллахяр Саядманеш 58, Жуниор Рейс 71
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