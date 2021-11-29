Александрия - Заря 0:1. Водные горки с элементами футбола

игра получилась и скучной и веселой-изза поля. В который раз убеждаюсь что фаворова куда то надо гнать. В защите ноль- постоянно либо пасы в ноги сопернику либо проигрывает постоянно забегания , пасы за линию и тд,А ведь на это место в Заре никого то и нет.