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Поворознюк: Не был на матче с Шахтером потому что после охоты много выпил – голова юзом шла
А в нетрезвом состоянии президент Ингульца за руль не садится
Президент "
"Потому что после охоты много выпил – голова юзом немного шла (в состоянии заноса – прим.). Поэтому не смог – за рулем я в нетрезвом состоянии не езжу.
Мы после охоты смотрели по телевизору всем охотничьим коллективом", – сказал Поворознюк.
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Источник:страница Joel Cantau в фейсбуке
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