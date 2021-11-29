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Поворознюк: Не был на матче с Шахтером потому что после охоты много выпил – голова юзом шла

Премьер-лига
(2 голосов)

А в нетрезвом состоянии президент Ингульца за руль не садится

Поворознюк: Не был на матче с Шахтером потому что после охоты много выпил – голова юзом шла

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, почему его не было на матче с "Шахтером" (0:1), который проходил в Кропивницком.

"Потому что после охоты много выпил – голова юзом немного шла (в состоянии заноса – прим.). Поэтому не смог – за рулем я в нетрезвом состоянии не езжу.

Мы после охоты смотрели по телевизору всем охотничьим коллективом", – сказал Поворознюк.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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