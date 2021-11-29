Поворознюк: Не был на матче с Шахтером потому что после охоты много выпил – голова юзом шла

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал, почему его не было на матче с "Шахтером" (0:1), который проходил в Кропивницком.

"Потому что после охоты много выпил – голова юзом немного шла (в состоянии заноса – прим.). Поэтому не смог – за рулем я в нетрезвом состоянии не езжу.

Мы после охоты смотрели по телевизору всем охотничьим коллективом", – сказал Поворознюк.