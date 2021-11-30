Шикарный Днепр-1, ударная связка Шахтера. Символическая сборная 16-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Скажите честно, из-за вручения Золотого мяча вы не забыли о 16-м туре УПЛ? Мы - нет, хотя выходные были не самыми интересными. Да, шикарный матч выдал "Днепр-1", разгромив "Ворсклу". В остальном - сухо и скучно. Не самые зрелищные победы "Динамо" и "Шахтера", трудовые очки "Зари", выездная виктория "Десны". Ни одной ничьей в туре, но краше он от этого, увы, не стал.

Ну а мы переходим к главному блюду дня - символической сборной тура. Схема - 3-5-2. Поехали!

Вратарь - Игорь Литовка, "Десна"

Увы, но кипера на этой неделе мы выбирали методом исключения. По итогу, наш выбор остановился на вратаре "Десны", команда которого на выезде не только обыграла "Черноморец", но и смогла не пропустить. А ведь одесситы несколько неплохих моментов создать смогли. Литовка выручал, Литовка в нашей команде.

Правый центральный защитник - Додо, "Шахтер"

Вечно активный фулбек "горняков" снова в нашей команде. Шикарные статистические показатели против "Ингульца", выигранные единоборства и классный ассист во время единственного гола. Что еще нужно для сборной тура, согласны?

Центральный защитник - Нельсон Монте, "Днепр-1"

Неожиданно для многих, Игор Йовичевич отдал место в старте португальскому фулбеку, которому понадобилось всего десять секунд, дабы оправдать доверие тренера. Именно его передача через половину поля позволила Гуцуляку забить самый быстрый гол этого сезона. В целом Нелсон был надежен в обороне и просто провел добротный матч.

Левый центральный защитник - Жуниор Рейс, "Заря"

Возможно, не самый очевидный выбор, но бразилец, как и Додо на противоположном конце поля, был хорош. Главное его преимущество - он не боялся брать инициативу на себя. Шел в обводку, пасовал, пробивал. Активность не мешала ему возвращаться в оборону, что также дает ему плюсик в карму.

Правый латераль - Тете, "Шахтер"

Еще один "горняк". Хоть и бразильский. Тете имеет отличную серию из забитых голов в УПЛ, а победный гол в ворота "Ингульца" помог ему догнать Траоре в списке лучших бомбардиров "Шахтера". Помимо гола, 14-й номер пробил в штангу, а также имел выход 1 на 1 с вратарем соперника. Одним словом, очередной активный поединок бразильца в УПЛ.

Центральный полузащитник - Сергей Сидорчук, "Динамо"

Если и есть футболист киевлян, которого стоит похвалить за матч против "Миная", так это именно Сидорчук. Капитан был капитаном. Шел в отбор, в стыки, не выключался из эпизодов, а также отдал голевую во время второго взятия ворот. Да, "Динамо" можно критиковать за второй тайм против ужгородцев, но параллельно с этим стоит хвалить их опорного полузащитника. Это мы и сделали.

Центральный полузащитник - Алексей Довгий, "Львов"

Хавбек не так давно играет за "Львов", но уже стал лидером. Вожаком. Без него центр поля команды Дулуба рассыпется очень быстро, но благо для команды Алексей в форме и продолжает тащить. В игре против "Мариуполя" команда из запада Украины создала минимум моментов, но именно Довгий забил, оказавшись в штрафной в нужном месте после рикошета.

Атакующий полузащитник - Андрей Тотовицкий, "Десна"

Главный вопрос - кто будет забивать за "северян", если Тото покинет команду? Не знаете? Вот и мы нет. Возможно, его гол в ворота одесситов был не самым красивым, но и без него Андрей провел полезный матч. Тащил мяч вперед, отдавал и обострял. В 16-м туре Тотовицкий снова доказал, что он лидер "Десны". Хотя мы об этом и так догадывались.

Левый латераль - Алексей Гуцуляк, "Днепр-1"

Знакомьтесь, автор самого быстрого гола сезона. Знакомьтесь, самый активный игрок центрального матча 16-го тура. Гуцуляку непросто дается адаптация в "Днепре-1", где он пока не имеет статус главного тащера. Но стоит признать, что с "Ворсклой" он сыграл зрелищно. И два гола - лучшее тому подтверждение.

Центральный нападающий - Андрей Борячук, "Рух"

Против "Шахтер" Борячук не мог играть из-за арендного соглашения. 16-й тур показал, что это достаточно серьезная потеря для команды Кучука, которой очень нужна скорость и техника украинского форварда. Против "Металлиста 1925" Борячук забил первый гол, а помимо этого еще и проверил на прочность штангу и хорошо бил, когда харьковчан выручил вратарь. Очень достойный матч.

Центральный нападающий - Артем Довбик, "Днепр-1"

Снова дубль. Во втором туре подряд. Против супер сложного оппонента. Планка удерживается, статус лучшего бомбардира УПЛ сохраняется, а потому без Довбика наша сборная точно была бы неполной.

Тренер - Игор Йовичевич, "Днепр-1"

Без комментариев. Яркая победа в центральном матче тура и потерянный статус наставника, который дает результат только против андердогов. Днепряне приятно удивили во втором туре кряду, уничтожив неделю назад "Александрию", а теперь еще и "Ворсклу". Давайте прямо - конкурентов у Йовичевича не было, причем от слова совсем. Нам остается только поздравить хорватского наставника с наградой.