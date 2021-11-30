Козловский: Кучук — это топ. Лучший тренер, который есть у меня — лучший тренер в мире

Президент " Руха " Григорий Козловский рассказал о главном тренере Леониде Кучуке и бывшем наставнике команды Иване Федыке.

"Перед назначением Кучука говорил с ним до часов пяти утра точно. О чем говорил? Ну а о чем всю жизнь можно разговаривать с женой? Всегда есть о чем поговорить, было бы желание. Темы появляются от того, какая душа разговора и с кем ты общаешься. С Кучуком был интересный, еще и желанный разговор, можно вечно говорить. Кучук — это топ. Лучший тренер, который есть у меня — лучший тренер в мире.

С Иваном Федыком очень близко общаемся. У нас есть индивидуальные договоренности, которые мы не распространяем. Между строчек могу сказать, что это очень близкий мой друг. Я ни с кем не расстаюсь плохо. Стараюсь на старости не искать себе врагов, только находить друзей.

Как и в прошлом сезоне, я говорю, чтобы от Федыка отстали. То, что он не в клубе — так бывает. Кучук тоже был не в клубе, а сейчас он здесь. Это жизнь, я не вижу проблем. Здесь нет скандалов и чего-то интересного, хайпануть здесь не на чем. Это просто жизненный процесс", - сказал Козловский.