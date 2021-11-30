Скрипник: Важная для нас победа, чтобы не отставать от третьего места

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над "Александрией" (1:0) в поединке 16-го тура УПЛ.

"У нас хорошее настроение после победы, так как прошлые две игры после паузы мы проиграли. Заря была в зоне турбулентности. С учетом погоды, выходила на первый план борьба, выигрыш второго мяча. Команды играли преимущественно длинными передачами.

Сегодня был шанс вернуться на победный путь. Нам повезло, что мы первые забили гол. Соперник пошел вперед, но мы выдержали. Эта победа нам очень важна, чтобы не отставать от третьего места", — сказал Скрипник.