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Скрипник: Важная для нас победа, чтобы не отставать от третьего места

Премьер-лига
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Главный тренер "Зари" - о победе над "Александрией"

Скрипник: Важная для нас победа, чтобы не отставать от третьего места

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу своей команды над "Александрией" (1:0) в поединке 16-го тура УПЛ.

"У нас хорошее настроение после победы, так как прошлые две игры после паузы мы проиграли. Заря была в зоне турбулентности. С учетом погоды, выходила на первый план борьба, выигрыш второго мяча. Команды играли преимущественно длинными передачами.

Сегодня был шанс вернуться на победный путь. Нам повезло, что мы первые забили гол. Соперник пошел вперед, но мы выдержали. Эта победа нам очень важна, чтобы не отставать от третьего места", — сказал Скрипник.

Напомним, "Заря" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, отставая от идущего впереди "Днепра-1" на 2 очка.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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