Выберите лучший гол 16-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол традиционно призывает своих читателей выбрать лучший гол 16 тура высшего дивизиона чемпионата Украины. Претендентов определяем мы, а вы голосуете за победителя

"Динамо" провалило второй тайм против "Миная", но закарпатцы не забили, тогда как киевляне поставили точку на последних секундах. Удар в исполнении Николая Шапаренко получился действительно "смачным"

Судьба центрального матча тура между "Днепр-1" и "Ворсклой" фактически была определена на 10-й секунде – Алексей Гуцуляк отозвался на пас через все поле и забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ

"Шахтер" после Лиги Чемпионов тоже выглядел не лучшим образом, но правая связка Додо – Тете позволила одолеть "Ингулец". Защитник разрезал оборону, вингер реализовал выход один на один

Гол форварда "Руха" Юрия Климчука в ворота "Металлиста 1925" - это пример взрывного индивидуального мастерства – обыграл двоих и пробил по воротам

"Колос" вернулся к жизни, набрав семь очков в трех последних матчах. Игру с "Вересом" позволил выиграть вот такой удар от Олега Ильина

В прошлом сезоне Максим Имереков тоже претендовал на то, чтобы стать автором лучшего гола тура. Выступая за Десну, он забил пяткой в ​​ворота Александрии. На этот раз Имереков забил после прострела с фланга, уже играя за "Зарю". А в соперниках… снова "Александрия"!

Напомним, что автором лучшего гола 15-го тура стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик, за которого отдали свои голоса 38% респондентов, тогда как за Дениса Гармаша проголосовали 31% принявших участие в опросе читателей.