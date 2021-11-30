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Выберите лучший гол 16-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

За звание соревнуются представители Динамо, Днепра-1, Шахтера, Руха, Колоса и Зари

Выберите лучший гол 16-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол
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UA-Футбол традиционно призывает своих читателей выбрать лучший гол 16 тура высшего дивизиона чемпионата Украины. Претендентов определяем мы, а вы голосуете за победителя

"Динамо" провалило второй тайм против "Миная", но закарпатцы не забили, тогда как киевляне поставили точку на последних секундах. Удар в исполнении Николая Шапаренко получился действительно "смачным"

Судьба центрального матча тура между "Днепр-1" и "Ворсклой" фактически была определена на 10-й секунде – Алексей Гуцуляк отозвался на пас через все поле и забил один из самых быстрых голов в истории УПЛ

"Шахтер" после Лиги Чемпионов тоже выглядел не лучшим образом, но правая связка Додо – Тете позволила одолеть "Ингулец". Защитник разрезал оборону, вингер реализовал выход один на один

Гол форварда "Руха" Юрия Климчука в ворота "Металлиста 1925" - это пример взрывного индивидуального мастерства – обыграл двоих и пробил по воротам

"Колос" вернулся к жизни, набрав семь очков в трех последних матчах. Игру с "Вересом" позволил выиграть вот такой удар от Олега Ильина

В прошлом сезоне Максим Имереков тоже претендовал на то, чтобы стать автором лучшего гола тура. Выступая за Десну, он забил пяткой в ​​ворота Александрии. На этот раз Имереков забил после прострела с фланга, уже играя за "Зарю". А в соперниках… снова "Александрия"!

Напомним, что автором лучшего гола 15-го тура стал форвард "Днепра-1" Артем Довбик, за которого отдали свои голоса 38% респондентов, тогда как за Дениса Гармаша проголосовали 31% принявших участие в опросе читателей.

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В статье: Максим Имереков Алексей Гуцуляк Николай Шапаренко Олег Ильин Тете Юрий Климчук лучшие голы
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
30.11.2021 в 10:45
Мампасси - незаслуженно не засчитанный ( матч ФК М - ФК Л )!
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