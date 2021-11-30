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Гура: Александрии не хватает креатива, который давал Ковалец

Премьер-лига
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Александрийцы потерпели второе поражение подряд

Гура: Александрии не хватает креатива, который давал Ковалец

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура подвел итоги матча с "Зарей" (0:1) в рамках 16-го тура УПЛ.

"Даже когда пропустили этот гол, была вера, что забьем, но не забили.

Проиграли очень много подборов, а креатива не хватает нам впереди – Ковальца не хватает, который может взять на себя игру, войти с мячом в штрафную площадь соперника", – сказал Гура.

Напомним, ранее Кирилл Ковалец получил тяжелую травму из-за которой пропустит от четырех до шести месяцев.

Команда Юрия Гуры потерпела второе поражение подряд. "Александрия" в данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Гура ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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