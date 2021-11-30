Гура: Александрии не хватает креатива, который давал Ковалец

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура подвел итоги матча с "Зарей" (0:1) в рамках 16-го тура УПЛ.

"Даже когда пропустили этот гол, была вера, что забьем, но не забили.

Проиграли очень много подборов, а креатива не хватает нам впереди – Ковальца не хватает, который может взять на себя игру, войти с мячом в штрафную площадь соперника", – сказал Гура.