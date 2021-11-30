Когут: Не могу сказать, что Колос много создал у наших ворот

Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал минимальное поражение от "Колоса" (0:1) в 16-м туре УПЛ.

"Не могу сказать, что "Колос" много создал у наших ворот. Мы допустили одну ошибку, которая стала решающей.

Эпизод с пропущенным голом? Были не готовы к такому повороту. Я так понимаю, Игорь Солдат хотел перевести мяч с фланга на фланг. Это ему не удалось. Игрок "Колоса" хорошо пробил и забил.

Мы знали, что это будет тяжелый матч. У нас с "Колосом" похожий стиль игры. Понимали, что будет много борьбы на поле и победит тот, кто выиграет борьбу", - сказал Когут.