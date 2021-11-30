Парадокс Динамо, преимущество Днепра-1, невыразительный Шахтер. Эксперты о 16-м туре УПЛ

Тренеры Александр Севидов, Илья Близнюк и Иван Балан делятся впечатлениями о матчах 16-го тура чемпионата Украины.

"Мариуполь" - "Львов" 0:1

Илья Близнюк: Первый тайм был равным. Но процент реализации моментов, которых почти не было, составил ноль. "Львов", и это было видно, приехал за очком, его задачей было не проиграть конкуренту. "Прическа" Довгого в первом моменте помешала ему забить, а вот вторая попытка через пару минут оказалась удачной. Защита хозяев сыграла не лучшим образом, потеряла концентрацию, а с ней и Довгого.

"Мариуполь" в первом тайме был ближе к цели открыть счет, но исполнительское мастерство игроков оказалось на низком уровне. Два раза не могли попасть в створ ворот из выходных ситуаций, и не надо сетовать на молодость, просто таков уровень футболистов. Второй тайм азовцы провели более уверенно, больше владели преимуществом, но это был контроль мяча ради контроля, к тому же в среднем темпе, что было на руку гостям.

"Львов" предпочел играть больше сзади не раскрываясь, в попытке словить соперника на контратаках. Они свой гол забили, выжав из стандарта, затем засушили игру, доведя ее до победы, а хозяева не знали, что делать, и как ответить. Логическим и справедливым исходом в этой серой игре была бы ничья. Уровень исполнительского мастерства обеих команда оставляет желать лучшего.

"Минай" - "Динамо" 0:2

Илья Близнюк: После первого тайма казалось, что для "Динамо" игра против "Миная" станет очередной тренировкой, настолько они владели подавляющим преимуществом, создавая моменты. Свой гол они забили, ничего не позволив сделать хозяевам. Все давалось легко и непринужденно.

Но "Минай" пришел в себя и прилично потрепал нервы нашему гранду. Видимо, до игры они испугались эмблемы "Динамо", это очень давило на них, сидели в глухой обороне, не помышляя об атаке. Команда собралась, выход Селезнева придал ей уверенности, а у динамовцев наоборот все разладилось. Не ожидали такого напора от аутсайдера. "Минай" создал три голевых момента. Селезнев попал в стойку, а Месхи в компенсированное время должен был забить. Подвело исполнительское мастерство, хотя с такой фамилией должен забивать.

Второй тайм был очень интересный с накалом и интригой, и тренерскому штабу "Динамо" пришлось посидеть на электрическом стуле. "Минай" мог забрать драгоценные очки у чемпиона. Лишь второй гол решил исход оказавшегося тяжелым поединка для гранда.

Киевлян ждет неприятный разбор полетов. Это второй подобный матч - что-то похоже было с "Мариуполем" - вальяжно, вальяжно, а концовка на валидоле. После классной игры с "Баварией", особенно второго тайма, невнятные действия в том же втором тайме. Неужели трудно перестроится с Лиги чемпионов на чемпионат Украины?

"Черноморец" - "Десна" 0:1

Иван Балан: "Десна" сыграла прагматично за счет опыта, а молодость "Черноморца" непредсказуема. Фаворит до игры был под вопросом, настолько черниговцы нестабильны и их постоянно штормит, а одесситы показывают интересный футбол. В начале игры активнее был "Черноморец", "Десна" действовала осторожно в обороне. Хозяева чередовали позиционные атаки с быстрыми контратаками, и как всегда игра строилась через фланги, где своей активностью выделяются Авагимян и Цитиашвили. Ничего не показав и не создав, гости удачно использовали стандарт, открыв счет.

После пропущенного мяча игра немного оживилась, темп стал чуть выше среднего. "Черноморец" по-прежнему атаковал, но не хватало изюминки при завершении атак, а "Десна" как более опытная команда не форсировала события, играя по счету. Авагимян мог сравнять счет, сначала стойка выручила, а затем защитник вынес мяч с пустых ворот. Удача была на стороне гостей, а хозяев преследует неудача.

Второй тайм выровнялся, команды имели шансы забить, "Десна" больше взяла мяч под контроль. В конце "моряки" предприняли штурм последней надежды, но Фарт не отпускал "северян". Поражение "Черноморца" при хорошей игре, одесситы не заслужили такой результат, подопечным Мороза не хватило опыта, чтобы взять не совсем грозную "Десну".

"Днепр-1" - "Ворскла" 5:1

Александр Севидов: Аномальное событие в Днепре - так можно сказать об этом матче. Встречались две равные команды, но фора полтавчан, данная на 8-й секунде хозяевам, быстро сломала все их планы, и они так и не смогли прийти в себя. Не умаляя достоинств днепрян, "Ворскла" выглядела не той командной, которую мы привыкли видеть в последних турах. Слишком много ошибок обороны, неуверенная игра вратаря Ризныка, не было видно на поле их лидера Тилля, все сложилось неудачно для гостей.

Хорошо, что в первом тайме "Днепр-1" не забил все моменты, ибо игра шла в одни ворота, а в противоположных трудно было разглядеть есть ли вратарь на поле. Быстрые мячи в начале второго тайма окончательно деморализовали полтавчан. Это был день "Днепра-1", а неузнаваемая "Ворскла" просто не знала, что делать на поле.

Что можно отметить - это кадровый потенциал днепрян, имеющих практически два равноценных состава. Если не брать наших двух грандов, то это лучший подбор футболистов. Максимову же, команда которого также борется за третье место, приходится выпускать молодых ребят, еще недавно игравших за U-19. У Йовичевича в этом плане дела идут шикарно, и иностранцы покупаются, и хорошие футболисты берутся в аренду. Команда идет на третьем месте, значит у нее все налажено, и ее место не случайно, как и убедительная победа.

"Ингулец" - "Шахтер" 0:1

Илья Близнюк: Игра не понравилась как с одной, так и с другой стороны. Изначально "Ингулец" сразу же отошел назад, создав глубокую оборону, без попытки что-либо навязать сопернику. А ведь "Шахтер" играл не основным составом. Хозяева рассчитывали на стандарты, а вдруг залетит "шальной", но этого не случилось. Хотя был один момент во втором тайме, когда гол был так близок.

"Горняки" хотели добыть победу малыми силами, без скоростей, в полусреднем темпе, с медленным контролем мяча, и нужно сказать против такого слабого соперника получилось. Забитый мяч - это серия ошибок со стороны хозяев. Вертикальная передача со средней зоны через группу игроков, которую должны были перехватывать защитники, плюс вратарь непонятно зачем побежал в сторону от ворот, и это его существенная ошибка. "Шахтер" в этом моменте на гол не наиграл, а получил подарок от петровцев.

Даже после пропущенного мяча, хозяева не хотели раскрываться, если овладевали мячом, то вперед шли с опаской. Только в конце матча была робкая попытка забить спасительный гол. Но если ты приклеился к цементу, то потом трудно оторваться. А ведь можно было бросить вызов не убедительному "Шахтеру", взяв пример с "Миная", который навязал высокий прессинг "Динамо", и гранд выглядел растерянным.

Некачественная игра двух команд, при которой "Шахтер" добыл серенькую победу.

"Колос" - "Верес" 1:0

Иван Балан: Мы не увидели интересного футбола, команды просто мучились на поле, навевая скуку вокруг сельской местности. "Колос" более опытная команда, лучше укомплектована, но пропала боевитость, отсюда и негативный результат, поэтому они нуждаются в скорейшей перегрузке. "Верес" зарекомендовал себя крепким середняком, проповедует свой стиль и неукоснительно соблюдает игровую дисциплину.

Команды начали игру в не быстром темпе, между штрафными, без особых обострений в атаке. Хозяева создали пару игровых моментов, но без реализации. Такая игра должна была закончиться или ничейным результатом, или если кто-то из соперников не сделает друг другу подарок. И "Колос" дождался. Ошибка Солдата, и Ильин наказал соперника.

После забитого мяча и произведенных замен игра немного оживилась. "Верес" пошел вперед, Геннадий Пасич имел шанс отличиться, и коваливцы на контратаках создали несколько моментов. В одной из них Ренан вышел один на один с вратарем, но запорол момент. "Колос" сумел дотянуть победный счет в свою пользу, но игра двух команд не впечатлила.

"Рух" - "Металлист 1925" 2:0

Александр Севидов: В первом тайме команды ничего не показали, типичный футбол для украинского чемпионата, абсолютно тихий, будничный, с небольшой активностью "Руха", так как они хозяева, им нужны очки, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы. Львовяне смотрелись живее, креативнее, создали пару перспективных моментов, и два опаснейших удара с трудом парировал вратарь. Больше играли на половине соперника, но одна из редких атак харьковчан на 38-й минуте могла закончиться голом, удар Кравченко прошелся рядом со стойкой.

Гол в раздевалку забитый хозяевами воодушевил их и дал положительный заряд на второй тайм. Правда, после перерыва "Металлист 1925" попробовал форсировать события в свою пользу, но это длилось скоротечно, недолго и не опасно для "Руха". Львовяне обороняться умеют, к тому же пыл гостей быстро угас. А второй гол снял все надежды на позитивный результат для "М1925". Кроме момента в первой половине, они ничего не создали, в то время как хозяева выжали два гола.

Подопечные Кривенцова находятся в глубочайшем кризисе. Есть основанная проблема - это игра обороны, да и в атаке практически ничего не создают. За счет удачных матчей вначале чемпионата команда набрала очки и за счет этого запаса пока держится на плаву. Но если будут так играть и дальше, то турнирная трясина окажется рядом.

"Александрия" - "Заря" 0:1

Александр Севидов: Равная игра, где на первый план выходили волевые качества и характер. Погода внесла свои коррективы, в таких условиях обе команды упростили игру. Трудно было контролировать мяч по такому полю, где было много воды, поэтому получился английский футбол, с длинными передачами, борьбой, навесами, подкатами и характером.

Но даже при такой игре мастерство игроков "Зари" оказалось чуть выше, чем у оппонента. Было не так много опасных моментов со стороны обеих команда, но луганчане свой шанс не упустили, воспользовавшись неразберихой среди защитников хозяев. "Александрия" ничем не могла ответить, хотя впереди было целых полтора тайма. При равенстве сил на таком тяжелом поле удачнее оказалась "Заря".