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Стала известна дальнейшая судьба Аллахьяра в Заре - СМИ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Аренда иранца истекает в конце этого года

Стала известна дальнейшая судьба Аллахьяра в Заре - СМИ

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш, права на которого принадлежат "Фенербахче", покинет луганскую команду в конце этого года.

По данным Sabah, луганчане не могут себе позволить выкупить контракт иранского форварда за 3,5 миллиона евро, а продлевать аренду еще на полгода не желают в "Фенербахче".

Будущее 20-летнего футболиста в стане стамбульской команды напрямую зависит от решения наставника этой команды Витора Перейры. Португалец оценит прогресс иранца по возвращению из Украины, а затем вынесет свой вердикт.

Ранее сообщалось, что форвардом интересовались европейские клубы, последним из которых назывался бельгийский "Андерлехт".

Напомним, в нынешнем сезоне Аллахьяр провел 22 матча за "Зарю" во всех турнирах, в которых забил восемь голов и выполнил четыре результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Аллахяр Саядманеш
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Источник:
Sabah

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Комментарии (4)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
30.11.2021 в 14:45
Видимо Заря - всё.
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ascent (Луксор)
30.11.2021 в 14:39
Это начало конца...
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янковский ян (Запорожье)
30.11.2021 в 14:33
Не факт что у зари есть такие деньги. Это тоже риск.
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MaximSK (Киев)
30.11.2021 в 14:29
Зря Заря не покупает его, потом можно было его продать за 10 млн Евро.
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