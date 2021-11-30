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Стала известна дальнейшая судьба Аллахьяра в Заре - СМИ
Аренда иранца истекает в конце этого года
Фото: ФК Заря Луганск
Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш, права на которого принадлежат "Фенербахче", покинет луганскую команду в конце этого года.
По данным Sabah, луганчане не могут себе позволить выкупить контракт иранского форварда за 3,5 миллиона евро, а продлевать аренду еще на полгода не желают в "Фенербахче".
Будущее 20-летнего футболиста в стане стамбульской команды напрямую зависит от решения наставника этой команды Витора Перейры. Португалец оценит прогресс иранца по возвращению из Украины, а затем вынесет свой вердикт.
Ранее сообщалось, что форвардом интересовались европейские клубы, последним из которых назывался бельгийский "Андерлехт".
Напомним, в нынешнем сезоне Аллахьяр провел 22 матча за "Зарю" во всех турнирах, в которых забил восемь голов и выполнил четыре результативные передачи.
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