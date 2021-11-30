Зима близко, или А приток-то левый! Акценты зрителя на играх 16-го тура УПЛ

И вновь ни одной ничьей в туре - в четвертый раз в сезоне: ай да лихой у нас чемпионат! Но в этот раз есть нюансы. Лишь в одном матче из восьми забивали обе команды, и именно он-то и завершился погромом. А в пяти из остальных семи забивалось лишь по одному голу. Так что, в среднем, даже с "Днепром-1", не дотянули и до двух мячей за игру.

Минай - Динамо 0:2

Ингулец - Шахтер 0:1

Днепр-1 - Ворскла 5:1

Александрия - Заря 0:1

Черноморец - Десна 0:1

Колос - Верес 1:0

Рух - Металлист 1925 2:0

Мариуполь - Львов 0:1

Зрелищность. Зачет для зрителя сдала половина поединков тура. Разумеется, ярче всех смотрелся матч в Днепре. Хватало зрелища и в Ужгороде, где гостил лидер. Во Львове и Одессе, скажем так, его было достаточно. Хотя, откровенно говоря, и там и там последние полтайма подкачали.

В Мариуполе игра смотрелась худо-бедно - по-настоящему острой была лишь треть от общего количества моментов. В Кропивницком и Александрии зрелище было уже более печальным (справедливости ради, в последнем случае это было обусловлено тем, что играли в бассейне). И откровенно душераздирающе-унылым - в Ковалевке.

Интрига. Ни в одной игре не стал бы призывать сушить весла еще до перерыва. Однако в большинстве из них все становилось ясно уже к середине второго тайма. А раньше всех отстрелялся и тут "Днепр-1" - когда Довбик удвоил счет на 52-й минуте. Ближайший шанс "Ворсклы" появится после этого уже при 0:5.

На десять минут дольше задержалась интрига в Одессе - когда Литовка не позволил Смирному забить ответный мяч, и больше хозяев поля у ворот "Десны" мы не видели. Двумя минутами позже гол Ильина решил в пользу "Колоса" судьбу поединка с "Вересом".

Еще через две "Ингулец" имел уникальную возможность отыграть гол, пропущенный от "Шахтера", но Павлов попросту не успел к мячу. И, наконец, еще на две минуты позже Климчук, забив второй гол "Руха", покончил с надеждами "Металлиста 1925".

Зато в трех оставшихся матчах все решалось, или могло измениться аж в компенсированное время. В самом его начале промах Вьюника не позволил "Мариуполю" уйти от поражения в игре со "Львовом". На 3-й добавленной Одарюк не сумел извлечь выгоду из голевого момента у ворот "Зари" - и "Александрия" проиграла.

Ну и, будем справедливы, лишь второй гол "Динамо", забитый Шапаренко под самую занавесочку, сумел успокоить "Минай".

Логика. Не подлежит сомнению полное фиаско "Ворсклы" в Днепре. То, что перед матчем мнилось полноценным поединком за медали, но в ходе его заставило вспомнить о том, что, на самом-то деле, Ворскла - лишь приток Днепра, причем левый. К глубокому сожалению.

"Шахтер" реально "наиграл" ровнехонько на минимальную победу. "Колос", где-то со страшным скрипом, но, пожалуй, все-таки тоже был от нее недалек. Во всяком случае, по мне, он был достоин ее не меньше, чем "Заря" в Александрии.

Считаю, что "Металлист 1925" и "Минай" проиграли в целом закономерно, но заслуживали своего мяча престижа. "Львов" немного уступил "Мариуполю" в общем количестве шансов, но его моменты были куда более опасными, поэтому и победа, пожалуй, логична.

И лишь в Одессе был зафиксирован исход, на мой взгляд, не отвечающий картине игры - если, разумеется, отслеживать реально голевые моменты, а не замыливать глаза бесполезной статисткой общего количества ударов, даже если они пришлись в створ ворот.

Судейство. И вновь говорить тут практически не о чем. Хотя я, для приличия, и выделил тройку моментов, которые могли вызвать вопросы к Юстасу.

"Минай" - "Динамо". 73-я минута, при 0:1 - не назначенный пенальти в ворота гостей за фол Кендзеры на Ахмед-заде. "Бог его знает, сказал комментатор... и я с ним, удивительное дело, соглашусь. Но, скорее всего, до этого была рука у игрока "Миная".

"Рух" - "Металлист 1925". 45+2-я минута, Борячук открывает счет в пользу хозяев. Не офсайд ли? "Там, по-моему, защитник головой продлил. Так что все правильно".

"Александрия" - "Заря". 27-я минута, при 0:1 - нет удаления Цвека в составе гостей за отмашку. "Игровой момент, максимум желтая". Впрочем, арбитрыня Монзуль не показала и ее.

Но это так - раки на безрыбье. Однако изрядно удивили страсти, бушевавшие в Мариуполе и после - здесь. Страсти по незасчитанному голу команды Маркевича-младшего, который был забит тотчас после свистка на перерыв. Когда-то мы уже обсуждали это на примере "Динамо", и Юстас здесь остался последовательным.

Я попросил подробнее, и вот ответ. "Дердо остановил время на 46:14, при заявленной одной минуте. Далее, уже из практики: даешь подать, если подача выбивается, сразу свистишь. Здесь так и произошло, просто несчастный случай с отскоком и ударом.

Арбитр не может прервать игру раньше окончания компенсированного времени. Игра может продолжиться только на пробитие пенальти, причем без добивания. Это правила.

Арбитру рекомендовано, но не прямо указано, что каждая замена, гол, предупреждение, и т.д. - это 30 секунд компенсированного времени, но решение принимает только он сам. Я акцентировал внимание, что в игре против "Барсы" киевлянам не дали подать угловой, окончив первый тайм. Повторюсь, тут имел место несчастный случай, не более".

Везение. Дико повезло "Колосу", чей победный мяч был забит с фактического паса соперника: Солдат выложил его Ильину, словно бы приглашая пробить по воротам с комфортной позиции.

Следующей идет "Десна", которая могла пропустить ответный гол уже минут через десять после забитого - на 39-й минуте Авагимян пробил в стойку ее ворот.

В Ужгороде девушка надвое сказала. На 16-й минуте удар Гармаша приняла на себя перекладина ворот "Миная", и это было всего лишь четыре минуты спустя после 0:1. А вот на 63-й уже стойка ворот "Динамо" отразила удар Селезнева, не позволив тому сравнять счет.

Личности. Довбик вне конкуренции в туре. А в тройку самых заметных включил бы его партнеров по "Днепру-1" Гуцуляка и Пихаленка. После них мне запомнились киевлянин Цыганков и мариуполец Мишнев.

Среди вратарей не нашел равных Литовке из "Десны" с тремя-четырьмя стоящими упоминания сэйвами.

Симпатии. По умолчанию, "Днепр-1" - потому что нельзя быть на поле красивым таким. По крайней мере, на нашем украинском поле. Второй командой, максимально проявившей себя в атаке, в этом туре стало "Динамо". Третьей (когда хорошо, тогда хорошо) - "Рух". Отдельно отмечу "Динаморец" команду из Одессы - но лишь в первый час игры.

Самой жалкой пародией на футбол предстал "Верес". Никакой предвзятости - команда Вирта отыграла без единого голевого момента! Вторым образчиком антифутбола назову "Ингулец": какие бы дифирамбы ему ни пелись, но полтора полумомента - это не то, ради чего люди ходят на футбол. Прилично разочаровала "Александрия". Как и ее поле.

Таблица. "Динамо" добавило к своей форе в чемпионской гонке еще один голик - курочка Луческу клюет по зернышку?

"Днепр-1", раздолбав в пух и прах конкурента, ворвался в тройку. "Заря", пользуясь случаем, тоже переползла "Ворсклу", хоть это было и нелегко сделать в сплошной огромной луже. Огорчает даже не столько счет в Днепре, сколько причины, которым его объясняют: у нас 12-13 человек в обойме, и они устали. О чем тогда говорить?

Удачи "Десны" и "Колоса" позволили первым возглавить, а вторым - расширить почти до половины участников УПЛ группу команд, по факту, на данный момент, не борющихся ни за что. Включая теперь и львовский тандем, чьи победы отдалили его от квартета аутсайдеров, очертания которого приобретают более четкий вид.

Перечитал последние абзацы - грустно, девицы. Воистину, зима близко. И такое ощущение, что многие уже начинают впадать в спячку.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 16 13 2 1 43-8 +35 41 2 Шахтер 16 13 2 1 41-8 +33 41 3 СК Днепр-1 16 11 1 4 29-16 +13 34 4 Заря 16 10 2 4 35-18 +17 32 5 Ворскла 16 9 4 3 29-17 +12 31 6 Десна 16 7 3 6 18-22 -4 24 7 ФК Александрия 16 6 5 5 15-14 +1 23 8 Верес 16 6 4 6 14-16 -2 22 9 Металлист 1925 16 6 1 9 16-26 -10 19 10 Колос 16 5 3 8 11-22 -11 18 11 Рух 15 4 4 7 15-20 -5 16 12 ФК Львов 16 4 4 8 12-23 -11 16 13 Черноморец 16 2 5 9 17-36 -19 11 14 ФК Минай 16 1 7 8 11-25 -14 10 15 Ингулец 15 2 4 9 11-26 -15 10 16 ФК Мариуполь 16 2 1 13 18-38 -20 7

Анонсы. А знаете, что самое печальное? Просмотрев пары команд следующего тура, не обнаружил ни одной вывески, которая привлекла бы мое внимание. НИ ОДНОЙ - впервые с начала сезона, между прочим.

Теоретически, больше всего футбола могло бы быть в заключительном матче в Днепре. С точки зрения игры, а не борьбы. Борьбу-то, судя по всему, что мы видели до сих пор, с открытым забралом команда Мороза команде Йовичевича должна проиграть вчистую. Но будем посмотреть, как говорят в Одессе. Куда ж мы денемся с этой подводной лодки?

А может, это просто тур такой выдался? А может, они телеграмму не получили - как та неверная жена из анекдота?..