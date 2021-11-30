Мораес вернулся в общую группу Шахтера

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес уже тренируется в общей группе донецкой команды, сообщает пресс-служба "горняков"

34-летний футболист получил тяжелую травму еще в апреле и с того момента находится вне игры. Стоит отметить, что форвард отсутствует в заявке команды на чемпионат Украины и Лигу чемпионов.

Напомним, что действующий контракт Мораеса с "Шахтером" рассчитан до конца этого года. О продлении пока ни клуб, ни футболист не сообщали.