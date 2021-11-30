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Мораес вернулся в общую группу Шахтера
Форвард приступил к тренировкам с донецкой командой
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес уже тренируется в общей группе донецкой команды, сообщает пресс-служба "горняков"
34-летний футболист получил тяжелую травму еще в апреле и с того момента находится вне игры. Стоит отметить, что форвард отсутствует в заявке команды на чемпионат Украины и Лигу чемпионов.
Напомним, что действующий контракт Мораеса с "Шахтером" рассчитан до конца этого года. О продлении пока ни клуб, ни футболист не сообщали.
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Источник:ФК Шахтер Донецк
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Комментарии (8)
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balamyt (Boston)
30.11.2021 в 17:03
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Запорізьке Торпедо (zp)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
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2.dc (Николаев)
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Cтепний воїн (Дике поле)
30.11.2021 в 15:25
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Romerik (YNWA)
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аалекс ( Крым)
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Червяк (Донецкая)
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