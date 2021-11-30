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Мораес вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард приступил к тренировкам с донецкой командой

Мораес вернулся в общую группу Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес уже тренируется в общей группе донецкой команды, сообщает пресс-служба "горняков"

34-летний футболист получил тяжелую травму еще в апреле и с того момента находится вне игры. Стоит отметить, что форвард отсутствует в заявке команды на чемпионат Украины и Лигу чемпионов.

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Напомним, что действующий контракт Мораеса с "Шахтером" рассчитан до конца этого года. О продлении пока ни клуб, ни футболист не сообщали.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (8)
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balamyt (Boston)
30.11.2021 в 17:03
А Коноплянка тоже в общей группе ..и что..почему не играет..
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Запорізьке Торпедо (zp)
30.11.2021 в 15:50
норм новость, только сможет ли возобновить прежние кондиции. до травмы хорошей формой не отличался
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0
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.11.2021 в 15:37
Отличная новость!
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
30.11.2021 в 15:33
М-да, к шапочному разбору … Ну, вперед Жунька, удачи, и больше на таку фигню не попадайся)
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0
0
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Cтепний воїн (Дике поле)
30.11.2021 в 15:25
до матча с Шотландией надеюсь оклыгает и вызовут.
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0
0
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Romerik (YNWA)
30.11.2021 в 16:23
Во первых Петраков говорил что "легионеры" его не интересуют, а во вторых нах*я он нужен, если есть Яремчук с Довбыком, между прочим который лучшый атакующий игрок УПЛ на данный момент...
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+1
0
аалекс ( Крым)
30.11.2021 в 15:23
На годик будут продлевать контракт, мне кажется.
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+2
0
Червяк (Донецкая)
30.11.2021 в 15:22
В заявку внести недолго: вместо Дентиньо, например
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0
0


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