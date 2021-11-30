Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух подписал договор о сотрудничестве с Ривер Плейт
Клубы заключили партнерское соглашение
Фото: ФК Рух
Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин и президент по международным связям "Ривер Плейта" Адриан Варела подписали меморандум о сотрудничестве клубов.
По приглашению "Руха" один из руководителей "Ривер Плейта" несколько дней провел во Львове и ознакомился с инфрастуркой "желто-черных". Также он посетил поединок львовского клуба против "Металлиста 1925" (2:0).
Сотрудничество охватывает разные сферы деятельности футбольных клубов: от потенциального обмена игроками до проведения совместных детских и юношеских турниров, сборов и товарищеских матчей.
Встреча между представителями "Руха" и "Ривер Плейта" состоялась при активном содействии футбольного агента, директора компании Leopolitan Solutions Габриэля Треллеса.
"Ривер Плейт" – один из лучших клубов Латинской Америки, 36-кратный чемпион Аргентины и 4-кратный обладатель Кубка Либертадорес.
Популярное сейчас
- Стала известна дальнейшая судьба Аллахьяра в Заре - СМИ
- Встреча с Лобановским, гегенпрессинг, влияние на Клоппа и Тухеля. Что нужно знать о Ральфе Рангнике
- "Я выиграл приз нападающему года". Левандовский сделал заявление по итогам вручения ЗМ
- Черноморец и стадион одесского клуба получат новых владельцев
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере