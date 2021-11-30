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Рух подписал договор о сотрудничестве с Ривер Плейт

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы заключили партнерское соглашение

Рух подписал договор о сотрудничестве с Ривер Плейт

Фото: ФК Рух

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Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин и президент по международным связям "Ривер Плейта" Адриан Варела подписали меморандум о сотрудничестве клубов.

По приглашению "Руха" один из руководителей "Ривер Плейта" несколько дней провел во Львове и ознакомился с инфрастуркой "желто-черных". Также он посетил поединок львовского клуба против "Металлиста 1925" (2:0).

Сотрудничество охватывает разные сферы деятельности футбольных клубов: от потенциального обмена игроками до проведения совместных детских и юношеских турниров, сборов и товарищеских матчей.

Встреча между представителями "Руха" и "Ривер Плейта" состоялась при активном содействии футбольного агента, директора компании Leopolitan Solutions Габриэля Треллеса.

"Ривер Плейт" – один из лучших клубов Латинской Америки, 36-кратный чемпион Аргентины и 4-кратный обладатель Кубка Либертадорес.

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В статье: Рух (Львов) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Источник:
ФК Рух

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