Гладкий: Мой след в украинском футболе? Я же не Шевченко

Нападающий луганской " Зари " Александр Гладкий рассказал о том, какой след в украинском футболе хотел бы оставить.

"Я не думал об этом. Какой след, я же не Шевченко. Вот он оставил след в украинском футболе. Тимощук оставил, сыграл большое количество матчей за сборную, Шевченко вообще легенда.

Что мне думать о следе, я еще играю в футбол. Я чувствую, что еще могу играть. Когда я пойму, что физически не могу делать то, что я делаю сейчас, то задумаюсь. А сейчас у меня есть приятное желание ехать на базу, тренироваться, есть приятная усталость. Я этим живу и наслаждаюсь каждым днем.

Не знаю, сколько их еще будет, но на данный момент я счастлив", — сказал Гладкий.