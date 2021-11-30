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Гладкий: Мой след в украинском футболе? Я же не Шевченко
Пока что форвард о таких материях не задумывается
Скриншот: BurBuzz
Нападающий луганской "
"Я не думал об этом. Какой след, я же не Шевченко. Вот он оставил след в украинском футболе. Тимощук оставил, сыграл большое количество матчей за сборную, Шевченко вообще легенда.
Что мне думать о следе, я еще играю в футбол. Я чувствую, что еще могу играть. Когда я пойму, что физически не могу делать то, что я делаю сейчас, то задумаюсь. А сейчас у меня есть приятное желание ехать на базу, тренироваться, есть приятная усталость. Я этим живу и наслаждаюсь каждым днем.
Не знаю, сколько их еще будет, но на данный момент я счастлив", — сказал Гладкий.
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