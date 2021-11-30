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Динамо начало подготовку к Вересу - ФОТО

Премьер-лига
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Киевляне вернулись к работе

Динамо начало подготовку к Вересу - ФОТО

fcdynamo.com/

Новина українською

После выезда в Ужгород, откуда динамовцы привезли победу над "Минаем" (2:0), игроки киевской команды получили два дня на отдых и восстановление – в воскресенье и понедельник.

Сегодня команда вновь собралась на клубной базе в Вите-Литовской, чтобы начать подготовку к встрече 17-го УПЛ с "Вересом". Утром у футболистов был запланирован плановый медосмотр, занятие в тренажерном зале и полноценная тренировка.

В режиме одноразовых тренировок команда будет работать до пятницы. В этот день "Динамо" проведет утреннее занятие, а после обеда отправится в аэропорт, откуда вылетит в Ровно. На матч с "Вересом", который состоится в Луцке, "бело-синие" будут добираться в два этапа - после перелета в Ровно команду ожидает часовой автобусный переезд в Луцк, где делегация заночует.

Сразу после завершения поединка с "Вересом" динамовцы снова отправятся автобусом в Ровно, откуда вылетят в столицу.

Матч 17-го тура УПЛ "Верес" – "Динамо" состоится в ближайшую субботу на луцком стадионе "Авангард". Начало – в 14:00.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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