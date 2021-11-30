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Сергей Кравченко: Ахметов бы привез на Донбасс Арену финал Лиги чемпионов. Финал Лиги Европы — точно

Премьер-лига
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(1 голосов)

Хавбек высказался о войне на Донбассе

Сергей Кравченко: Ахметов бы привез на Донбасс Арену финал Лиги чемпионов. Финал Лиги Европы — точно

Fc

Новина українською

38-летний украинский хавбек "Черноморца" Сергей Кравченко, который является уроженцем Донецка, поделился мнением о войне на Донбассе.

"Когда это все начиналось, говорили, мол, полгода, год, два… Уже сколько, семь лет? Перспектив там особенных нет.

Донецк — это супергород. Самый лучший город для меня. Ясно, что он — родной, но там и футбольная инфраструктура. Стадион "Донбасс Арена" в самом центре города, парк, красота. Уровень стадиона — пять звезд. Ахметов бы сделал так, что там прошел бы финал Лиги чемпионов. Ну, финал Лиги Европы — точно, причем в ближайшие годы.

Плюс РСК "Олимпийский", стадион "Шахтер", стадион "Металлург", база "Олимпика". База "Шахтера". База "Металлурга" такого же уровня. Плюс хоккейная команда была. Начали строить арену возле моего дома. Жизнь кипела.

Кто мог бы такое подумать? Даже представить такое невозможно.

Как родственники? Живут и живут. Нет никакой перспективы. Я не могу сказать, что они за Россию, за Украину или за кого-то. Ясно, что они смотрят российские каналы. Мы все это особенно не обсуждаем, потому что это бессмысленно. Но, я думаю, все понимают, чтобы там была кака я-то перспектива, там должна быть или Россия, или Украина. "ДНР" — что это?", — сказал Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (12)
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meffi (Захід)
30.11.2021 в 18:40
Якби ще сказав "має бути нормальна держава, а не ДНР", то не було б претензій. А оте "чи Росія..." - це триндець якийсь.
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+5
0
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Il Gatto
30.11.2021 в 18:20
> там має бути чи Росія… Ця сепарська сволота, за ось ці має бути пижжена і стріляна, але лише після відкритого кримінального впровадження і публічних вибачень
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+5
0
Саня Лиман (Днепр)
30.11.2021 в 18:18
Эта рыжая гнида слил Донецк в 2014.Сейчас сливает шахты. Скоро и ФК сольёт.
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+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.11.2021 в 18:10
Продажный гопник, лизанием русской опы принёс на Донбасс-Арену только разруху. Плевать этому уголовнику на Украину и на Шахтёр.
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+8
0
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ukrop68 (Львів)
30.11.2021 в 18:07
"там має бути чи росія, чи Україна".Після семи років війни....що це?! Ідіотизм!
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+7
0
Maryan (Lviv)
30.11.2021 в 18:00
росія чи Україна пох, хоть хтось? Малорос всраний!
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+7
0
krakow (Херсон)
30.11.2021 в 17:55
"Когда это все начиналось". Само по себе. Хитро,как для дол...ба.
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+8
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
30.11.2021 в 17:54
Противно от того, что "это" играло за Днепр и очень долго...
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+6
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
30.11.2021 в 17:52
Да уж, Серёжа.... не знаю русский ты, украинец или просто даунецкий, но кукушка у тебя съехала 100%
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+7
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2021 в 17:33
Там должна бить ілі росія ілі Україна. Черговий дегенерат.
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+8
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
30.11.2021 в 17:29
А мы бы на это все скинулись))
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+2
0
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walcom (Киев)
30.11.2021 в 17:44
— Какие там донечане! Донечане денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших клубов съедутся любители футболат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Донецк. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Европа — Донецк. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты от Рошен
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+5
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