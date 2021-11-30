Спортдиректор Руха: У клуба есть желание выкупить контракт Борячука

Спортивный директор " Руха " Владимир Лапицкий рассказал о том, что клуб работает над тем, чтобы выкупить арендованного у "Шахтера" форварда Андрея Борячука.

"Разговариваем сейчас об этом. Прежде всего нужно желание Андрея. У "Руха" есть такое желание. Будем говорить с Андреем об этом зимой, когда останется полгода аренды. Услышим, что он хочет. Футболист он хороший. И человек очень положительный. Поэтому хочется, чтобы он остался. Но прежде всего будем слушать, что хочет он", – сказал Лапицкий.

Напомним, что Борячук играет за "Рух" с начала 2021 года. На его счету 6 голов и 1 ассист в 23 матчах.