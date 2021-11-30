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Спортдиректор Руха: У клуба есть желание выкупить контракт Борячука
Зимой будет более конкретный разговор
Фото: ФК Рух
Спортивный директор "
"Разговариваем сейчас об этом. Прежде всего нужно желание Андрея. У "Руха" есть такое желание. Будем говорить с Андреем об этом зимой, когда останется полгода аренды. Услышим, что он хочет.
Футболист он хороший. И человек очень положительный. Поэтому хочется, чтобы он остался. Но прежде всего будем слушать, что хочет он", – сказал Лапицкий.
Напомним, что Борячук играет за "Рух" с начала 2021 года. На его счету 6 голов и 1 ассист в 23 матчах.
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