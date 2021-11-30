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Спортдиректор Руха: У клуба есть желание выкупить контракт Борячука

Премьер-лига
(1 голосов)

Зимой будет более конкретный разговор

Спортдиректор Руха: У клуба есть желание выкупить контракт Борячука

Фото: ФК Рух

Новина українською

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий рассказал о том, что клуб работает над тем, чтобы выкупить арендованного у "Шахтера" форварда Андрея Борячука.

"Разговариваем сейчас об этом. Прежде всего нужно желание Андрея. У "Руха" есть такое желание. Будем говорить с Андреем об этом зимой, когда останется полгода аренды. Услышим, что он хочет.

Футболист он хороший. И человек очень положительный. Поэтому хочется, чтобы он остался. Но прежде всего будем слушать, что хочет он", – сказал Лапицкий.

Напомним, что Борячук играет за "Рух" с начала 2021 года. На его счету 6 голов и 1 ассист в 23 матчах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Андрей Борячук
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Источник:
Espreso.TV

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
30.11.2021 в 19:18
З ним треба чисто по пацанскі базарити.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 19:09
Пихаленка так тоже выкупили, может и у Руха получится.
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ПетроФ (Луцьк)
30.11.2021 в 19:01
Счас. у вас є 30 лямів в долярах? Напевно немає. а черга від клюбів топ-чемпіонатів вже вистроїлась.
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