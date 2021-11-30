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ECI: Шансы Шахтера на победу в чемпионате - 62%, Динамо - 37,8%
В претендентах есть еще и Заря
Статистический портал Euro Club Index подсчитал вероятность победы разных команд в текущем чемпионате Украины.
Так, по данным ECI, главный претендент на титул – донецкий "
Шансы "Динамо" оцениваются в 37,8%.
0,2% шансов получила "Заря".
Остальные клубы УПЛ, по мнению портала, уже потеряли все шансы на чемпионство.
Сообщается, что вероятность рассчитывается на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов.
Напомним, что на данный момент в чемпионате лидируют "Динамо", и "Шахтер", которые набрали по 41 очку. "Заря" с 32 очками идет 4-й.
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