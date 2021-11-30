  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ECI: Шансы Шахтера на победу в чемпионате - 62%, Динамо - 37,8%
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ECI: Шансы Шахтера на победу в чемпионате - 62%, Динамо - 37,8%

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В претендентах есть еще и Заря

ECI: Шансы Шахтера на победу в чемпионате - 62%, Динамо - 37,8%

Новина українською

Статистический портал Euro Club Index подсчитал вероятность победы разных команд в текущем чемпионате Украины.

Так, по данным ECI, главный претендент на титул – донецкий "Шахтер", который может стать чемпионом Украины с вероятностью 62%.

Шансы "Динамо" оцениваются в 37,8%.

0,2% шансов получила "Заря".

Остальные клубы УПЛ, по мнению портала, уже потеряли все шансы на чемпионство.

Сообщается, что вероятность рассчитывается на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов.

Напомним, что на данный момент в чемпионате лидируют "Динамо", и "Шахтер", которые набрали по 41 очку. "Заря" с 32 очками идет 4-й.

ECI: Шансы Шахтера на победу в чемпионате - 62%, Динамо - 37,8% - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ECI

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Judas (Київ)
30.11.2021 в 19:29
Шахтера на победит в чемпионатА. Динамо победит в чемпионатЕ.
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 19:23
Так и есть!
Ответить
+1
-3
avatar
walcom (Киев)
30.11.2021 в 19:39
на бумажке, а по факту совсем другое
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...