ECI: Шансы Шахтера на победу в чемпионате - 62%, Динамо - 37,8%

Статистический портал Euro Club Index подсчитал вероятность победы разных команд в текущем чемпионате Украины.

Так, по данным ECI, главный претендент на титул – донецкий " Шахтер ", который может стать чемпионом Украины с вероятностью 62%.

Шансы "Динамо" оцениваются в 37,8%.

0,2% шансов получила "Заря".

Остальные клубы УПЛ, по мнению портала, уже потеряли все шансы на чемпионство.

Сообщается, что вероятность рассчитывается на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов.

Напомним, что на данный момент в чемпионате лидируют "Динамо", и "Шахтер", которые набрали по 41 очку. "Заря" с 32 очками идет 4-й.