Сергей Кравченко: Сейчас в Черноморце Кадири, мы шутим – и "черный", и "нигер". Это все шутки

Полузащитник " Черноморца " Сергей Кравченко высказал свое мнение о расизме в Украине.

- Недавно была история, говорят, Шапаренко назвал Рангела черным. Как относишься к теме расизма?

– Для меня это все слишком все раздуто. Ну черный – и черный. Назовите меня белым.

- А сказал бы он "белый", было бы еще обиднее. Была бы издевка.

– На поле такие слова звучат, что "мавпа" и "черный" – это все... Мы же не выходим после матча белые и говорим: "Ой, нас там назвали". Считаю, это все слишком раздуто. Расизм – это плохо. Уверен, Шапаренко... В "Динамо" есть черные футболисты, отлично все общаемся.

Сейчас у нас в "Черноморце" Кадири, мы шутим – и "черный", и "нигер". Это все шутки. Надо понимать, какой контекст. Считаю, это все слишком раздуто.