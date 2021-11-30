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Сергей Кравченко: Сейчас в Черноморце Кадири, мы шутим – и "черный", и "нигер". Это все шутки

Премьер-лига
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(1 голосов)

И снова возвращаясь к теме расизма в Украине

Сергей Кравченко: Сейчас в Черноморце Кадири, мы шутим – и "черный", и "нигер". Это все шутки

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко высказал свое мнение о расизме в Украине.

- Недавно была история, говорят, Шапаренко назвал Рангела черным. Как относишься к теме расизма?

– Для меня это все слишком все раздуто. Ну черный – и черный. Назовите меня белым.

- А сказал бы он "белый", было бы еще обиднее. Была бы издевка.

– На поле такие слова звучат, что "мавпа" и "черный" – это все... Мы же не выходим после матча белые и говорим: "Ой, нас там назвали". Считаю, это все слишком раздуто. Расизм – это плохо. Уверен, Шапаренко... В "Динамо" есть черные футболисты, отлично все общаемся.

Сейчас у нас в "Черноморце" Кадири, мы шутим – и "черный", и "нигер". Это все шутки. Надо понимать, какой контекст. Считаю, это все слишком раздуто.

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В статье: Ворскла (Полтава) Сергей Кравченко Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Николай Шапаренко Лукас Рангел
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (12)
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balamyt (Boston)
30.11.2021 в 21:44
Нигет -это в Африке и Америке оскорбление ..а не шутка..А вот Черный или Белый -это грубоватое обращение но не оскорбление...Так что Шапаренко не оскорбил если сказал black(Черный )
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0
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krakow (Херсон)
30.11.2021 в 21:30
А-а,так это белозадый(шутка) Коля маугли(шутка) юморил. Дядя Том(шутка)Рангел,просто не вкурил контекст.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
30.11.2021 в 21:24
А зачем Шапаренко говорит черный .когда надо Шапаренко играть в футбол.а назвал потому что игра у него не клеелась .от своего бессилия
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0
0
kalan-86 (Анкара)
30.11.2021 в 21:05
Как можно быть таким придурком, ещё и публично это демонстрировать. Вопрос конечно риторический, но все равно неприятно, что такие недалекие люди только и делают, что портят имидж Украины в мире.
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+4
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.11.2021 в 20:48
Вот не зря Ребров говорил, что большинство футболистов, очень недалекие люди, не прочитавшие ни одной книги в жизни
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+9
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.11.2021 в 21:06
Дурачок
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
30.11.2021 в 20:39
зря он это сказал)
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+3
-1
rivnenskyi (Рівне)
30.11.2021 в 20:27
Нуууу це вже якось перебор. Людина може посміхатись у відповідь на подібні "жарти", при цьому ображатися. Не думаю, що розумно виживати слова "чорний", і "нігер" стосовно темношкірої людини.
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+4
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.11.2021 в 20:26
Краще б ти, Сірьожа, щось жував, ніж говорив. Достатньо було і першої частини інтерв'ю, про Донецьк, якому потрібно десь бути - чи в Україні, чи чомусь в росії... "Дебіл, бл@ть"(С).
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+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
30.11.2021 в 20:40
а шо он, такое молол?
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+1
-1
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Il Gatto
30.11.2021 в 20:26
>треба розуміти контекст Який контекст? Ви там шо, граєтесь в рабовласницький період США, чи перевдягаєтесь в костюми ККК? Кравченко, ти просто поц Ну і просто хороша реклама молодих футболістів Динамо і ТШ Мороза. На майбутнє згодиться. Приємно знати, що молодь не відстає в розумі від цього «ветерана»
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+3
-2
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таврия19752009 (симферополь)
30.11.2021 в 21:26
То есть у них там с молоду расизму участь оказывается
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0
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