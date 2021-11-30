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Сергей Кравченко: Сейчас в Черноморце Кадири, мы шутим – и "черный", и "нигер". Это все шутки
И снова возвращаясь к теме расизма в Украине
Полузащитник "
- Недавно была история, говорят, Шапаренко назвал Рангела черным. Как относишься к теме расизма?
– Для меня это все слишком все раздуто. Ну черный – и черный. Назовите меня белым.
- А сказал бы он "белый", было бы еще обиднее. Была бы издевка.
– На поле такие слова звучат, что "мавпа" и "черный" – это все... Мы же не выходим после матча белые и говорим: "Ой, нас там назвали". Считаю, это все слишком раздуто. Расизм – это плохо. Уверен, Шапаренко... В "Динамо" есть черные футболисты, отлично все общаемся.
Сейчас у нас в "Черноморце" Кадири, мы шутим – и "черный", и "нигер". Это все шутки. Надо понимать, какой контекст. Считаю, это все слишком раздуто.
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