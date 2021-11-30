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Исмаили, Алан Патрик и Фернандо занимаются по индивидуальной программе
Горняки началу подготовку к матчу с Львовом
shakhtar.com
Донецкий "
Команда получила выходной после выездной игры с "Ингульцом" (1:0), а 30 ноября возобновила работу.
Во вторник, 30 ноября, тренировка в Святошино длилась около двух часов. "Оранжево-черным" был предложен ряд тактических упражнений, в частности на развитие атаки, двусторонка и отработка взаимодействий в формате пять на пять.
Как уже сообщалось ранее,
Напомним, что поединок "Шахтер" – "Львов" состоится в пятницу, 3 декабря, в 17:00 на НСК "Олимпийский".
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