Исмаили, Алан Патрик и Фернандо занимаются по индивидуальной программе

Донецкий " Шахтер " начал подготовку к матчу 17-го утра УПЛ с "Львовом".

Команда получила выходной после выездной игры с "Ингульцом" (1:0), а 30 ноября возобновила работу.

Во вторник, 30 ноября, тренировка в Святошино длилась около двух часов. "Оранжево-черным" был предложен ряд тактических упражнений, в частности на развитие атаки, двусторонка и отработка взаимодействий в формате пять на пять.

Как уже сообщалось ранее, в общую группу вернулся Жуниор Мораес . Восстанавливаются и пока тренируются по индивидуальной программе Исмаили, Алан Патрик и Фернандо.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Львов" состоится в пятницу, 3 декабря, в 17:00 на НСК "Олимпийский".