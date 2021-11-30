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Исмаили, Алан Патрик и Фернандо занимаются по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Горняки началу подготовку к матчу с Львовом

Исмаили, Алан Патрик и Фернандо занимаются по индивидуальной программе

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" начал подготовку к матчу 17-го утра УПЛ с "Львовом".

Команда получила выходной после выездной игры с "Ингульцом" (1:0), а 30 ноября возобновила работу.

Во вторник, 30 ноября, тренировка в Святошино длилась около двух часов. "Оранжево-черным" был предложен ряд тактических упражнений, в частности на развитие атаки, двусторонка и отработка взаимодействий в формате пять на пять.

Как уже сообщалось ранее, в общую группу вернулся Жуниор Мораес. Восстанавливаются и пока тренируются по индивидуальной программе Исмаили, Алан Патрик и Фернандо.

Напомним, что поединок "Шахтер" – "Львов" состоится в пятницу, 3 декабря, в 17:00 на НСК "Олимпийский".

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В статье: Фернандо Алан Патрик Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
ФК Шахтер

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