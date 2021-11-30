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Мораес: Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард снова в обойме

Мораес: Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который залечил свою травму, прокомментировал свое возвращение в общую группу команды.

"Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе. Это огромная радость!

Счастлив, что вернулся к своим партнерам по команде и могу делать то, что я больше всего люблю в жизни. Началась адаптация к коллективу. Буду постепенно прибавлять", – сказал Мораес.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ФК Шахтер

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