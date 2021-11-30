Мораес: Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который залечил свою травму, прокомментировал свое возвращение в общую группу команды .

"Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе. Это огромная радость!

Счастлив, что вернулся к своим партнерам по команде и могу делать то, что я больше всего люблю в жизни. Началась адаптация к коллективу. Буду постепенно прибавлять", – сказал Мораес.