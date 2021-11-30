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Вирт: Один игрок Вереса не хотел вакцинироваться - трясло еще до прививки
Верес вакцинировался полным составом
nkveres.com
Главный тренер "
- Можно ли понять антиваксеров?
– Можно понять. У каждого человека свое. Я сделал две прививки – вообще вопросов нет. Весь мир делает прививки. Там смотришь – 50% вакцинированных в стране. У скандинавов вообще по 75%.
- Из "Вереса" все пацаны сделали прививки?
– Сказали всем делать. Кто-то начал: "Давайте не Moderna, а что-то другое". Один не хотел, не будем говорить фамилию. Его трясло до вакцины. Он сделал – его начало сразу же, побелел, вижу, что психологически. Оказывается, вечером чуть скорую не вызывали. Его кидало так. Но слава богу, все прошло нормально.
Где-то психологически что-то, они наслышались, что кому-то плохо, где-то кто-то умер. Это психология. А кто на фреше – сделали и забыли.
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