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Вирт: Один игрок Вереса не хотел вакцинироваться - трясло еще до прививки

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес вакцинировался полным составом

Вирт: Один игрок Вереса не хотел вакцинироваться - трясло еще до прививки

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о своем отношении к вакцинации, а также о том, как вакцинировались игроки команды

- Можно ли понять антиваксеров?

– Можно понять. У каждого человека свое. Я сделал две прививки – вообще вопросов нет. Весь мир делает прививки. Там смотришь – 50% вакцинированных в стране. У скандинавов вообще по 75%.

- Из "Вереса" все пацаны сделали прививки?

– Сказали всем делать. Кто-то начал: "Давайте не Moderna, а что-то другое". Один не хотел, не будем говорить фамилию. Его трясло до вакцины. Он сделал – его начало сразу же, побелел, вижу, что психологически. Оказывается, вечером чуть скорую не вызывали. Его кидало так. Но слава богу, все прошло нормально.

Где-то психологически что-то, они наслышались, что кому-то плохо, где-то кто-то умер. Это психология. А кто на фреше – сделали и забыли.

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В статье: Верес (Ровно) коронавирус
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (6)
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Judas (Київ)
30.11.2021 в 22:56
У моего начальника друг (45 лет) сделал вторую прививку Pfaizer и на следующий день помер. Так что ширяйтесь на "здоровье".
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0
-3
Judas (Київ)
30.11.2021 в 23:25
Свидетель секты святой Вакцины дизлайкнул. Правильно, ещё -1
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0
-1
avatar
Yurko-Zahid (Валего)
30.11.2021 в 23:31
А в мене дружина та дочка вкололися двома дозами Пфайзера, а я - Модерною. І всі живі-здорові. І навіть на COVID ніхто не захворів. Дивина та й годі.
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
30.11.2021 в 23:38
"Друг друга сделал помер, друг друга отца тоже помер, подруга бабушки дальняя родственниица по линии отца матери - тоже померла". Ты смешной:)
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+1
0
Orest_ua (Kyiv)
30.11.2021 в 23:44
А у моего начальника друг (45 лет) мамку твою оприходовал
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0
0
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Ди (Киев)
30.11.2021 в 22:45
Ну ну....
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-1


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