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Воробей: Нынешнему Шахтеру не хватает донецкого характера
В старые времена все было по-другому
Экс-форвард "
"Думаю, что сейчас команде не хватает характера. Не хватает какого-то донецкого характера, когда через не могу, но буду играть. Сил нет – останавливается человек.
А мы тогда – не было сил, а мы пахали. Уходили с матча, не то что шли, а выползали. Когда сидишь в раздевалке, ни смеяться не хочешь, ничего", – сказал Воробей.
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Источник:Футбольний формат
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
30.11.2021 в 23:49
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0
ещё не специалист (Кривой Рог)
30.11.2021 в 23:33
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+1
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