Воробей: Нынешнему Шахтеру не хватает донецкого характера

Экс-форвард " Шахтера " Андрей Воробей высказал свое мнение о нынешнем положении дел в донецкой команде.

"Думаю, что сейчас команде не хватает характера. Не хватает какого-то донецкого характера, когда через не могу, но буду играть. Сил нет – останавливается человек.

А мы тогда – не было сил, а мы пахали. Уходили с матча, не то что шли, а выползали. Когда сидишь в раздевалке, ни смеяться не хочешь, ничего", – сказал Воробей.