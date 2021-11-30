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Воробей: Нынешнему Шахтеру не хватает донецкого характера

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

В старые времена все было по-другому

Воробей: Нынешнему Шахтеру не хватает донецкого характера

Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей высказал свое мнение о нынешнем положении дел в донецкой команде.

"Думаю, что сейчас команде не хватает характера. Не хватает какого-то донецкого характера, когда через не могу, но буду играть. Сил нет – останавливается человек.

А мы тогда – не было сил, а мы пахали. Уходили с матча, не то что шли, а выползали. Когда сидишь в раздевалке, ни смеяться не хочешь, ничего", – сказал Воробей.

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В статье: Андрей Воробей Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
30.11.2021 в 23:49
тому що від Шахтаря залишилася одна назва. Тепер це Бразілтар.
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ещё не специалист (Кривой Рог)
30.11.2021 в 23:33
Не хватает какого-то донецкого характера - сейчас преобладает бразильский...
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+1
0


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