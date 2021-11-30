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Риццоли хочет найти в Украине молодых арбитров уровня ФИФА
Работы у нового куратора непочатый край
Фото: пресс-служба УАФ
Новый куратор подготовки арбитров УАФ Никола Риццоли рассказал о своих главных задачах на посту в ближайшее время.
"Сейчас мое главное задание - улучшить работу украинских арбитров. Это касается и технических моментов, и подготовки, и организации.
Я занят и поиском молодых перспективных арбитров, которые смогут работать на соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Пересматриваю и анализирую все матчи, которые играются в Украине", — сказал Риццоли.
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