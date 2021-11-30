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Агент Тете: Руководство Шахтера уже связывалось с нами по поводу нового контракта
У вингера горняков еще два года контракта с клубом
Вингер "
"У меня еще два года контракта с "Шахтером". Но, конечно, я мечтаю играть в испанской Ла Лиге или английской Премьер-лиге. Сейчас я сконцентрирован на "Шахтере", на выступлениях за этот клуб в ближайшие полтора-два года", - сказал Тете.
Также агент игрока сообщил, что "Шахтер" уже начал переговоры по новому контракту.
"Да, руководство "Шахтера" уже связывалось с нами по поводу нового контракта. Нам нужно будет все проанализировать, подумать про его будущее. Шахтер очень доволен его игрой.
Интерес больших европейских клубов? Часто агенты воспринимают игроков как товар. У нас с Тете другие отношения. Мы любим футбол и делаем все ради игры. Всему свое время. Мы никуда не спешим. Главное, чтобы Тете был счастлив.
Мы понимаем, что, с той игрой, которую он показывает, есть интерес из топ-чемпионатов, но сейчас нужно наслаждаться тем временем, которое он проводит здесь", - сказал Пабло Буэно.
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