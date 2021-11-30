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Агент Тете: Руководство Шахтера уже связывалось с нами по поводу нового контракта

Премьер-лига
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(1 голосов)

У вингера горняков еще два года контракта с клубом

Агент Тете: Руководство Шахтера уже связывалось с нами по поводу нового контракта

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тете, вместе со своим агентом Пабло Буэно порассуждали о будущем игрока в донецком клубе.

"У меня еще два года контракта с "Шахтером". Но, конечно, я мечтаю играть в испанской Ла Лиге или английской Премьер-лиге. Сейчас я сконцентрирован на "Шахтере", на выступлениях за этот клуб в ближайшие полтора-два года", - сказал Тете.

Также агент игрока сообщил, что "Шахтер" уже начал переговоры по новому контракту.

"Да, руководство "Шахтера" уже связывалось с нами по поводу нового контракта. Нам нужно будет все проанализировать, подумать про его будущее. Шахтер очень доволен его игрой.

Интерес больших европейских клубов? Часто агенты воспринимают игроков как товар. У нас с Тете другие отношения. Мы любим футбол и делаем все ради игры. Всему свое время. Мы никуда не спешим. Главное, чтобы Тете был счастлив.

Мы понимаем, что, с той игрой, которую он показывает, есть интерес из топ-чемпионатов, но сейчас нужно наслаждаться тем временем, которое он проводит здесь", - сказал Пабло Буэно.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
01.12.2021 в 00:22
Че т, этот Буэно, похоже, застрял во времени, когда он Тт в Шахтер пристраивал … В этих Европейских Ла и Премьер лигах не бывает Рухов да Минаев - чтобы там феерить - Украина здесь приятное для Тт исключение …
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таврия19752009 (симферополь)
01.12.2021 в 01:49
Зато в Испании нет столько команд играющий в автобус .значит проще забивать осасунам
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