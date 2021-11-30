Агент Тете: Руководство Шахтера уже связывалось с нами по поводу нового контракта

Вингер " Шахтера " Тете, вместе со своим агентом Пабло Буэно порассуждали о будущем игрока в донецком клубе.

"У меня еще два года контракта с "Шахтером". Но, конечно, я мечтаю играть в испанской Ла Лиге или английской Премьер-лиге. Сейчас я сконцентрирован на "Шахтере", на выступлениях за этот клуб в ближайшие полтора-два года", - сказал Тете.

Также агент игрока сообщил, что "Шахтер" уже начал переговоры по новому контракту.

"Да, руководство "Шахтера" уже связывалось с нами по поводу нового контракта. Нам нужно будет все проанализировать, подумать про его будущее. Шахтер очень доволен его игрой.

Интерес больших европейских клубов? Часто агенты воспринимают игроков как товар. У нас с Тете другие отношения. Мы любим футбол и делаем все ради игры. Всему свое время. Мы никуда не спешим. Главное, чтобы Тете был счастлив.

Мы понимаем, что, с той игрой, которую он показывает, есть интерес из топ-чемпионатов, но сейчас нужно наслаждаться тем временем, которое он проводит здесь", - сказал Пабло Буэно.