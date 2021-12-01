Полузащитник Вереса не сыграет до конца года из-за травмы

"Верес" до конца года потерял полузащитника команды.

У хавбека ровенской команды Евгения Пасича случился рецидив травмы задней поверхности бедра и в последних календарных матчах — с "Зарей", "Металлистом 1925" и "Колосом" он не участвовал.

По информации источника, в "Вересе" приняли решение не форсировать восстановительный процесс Пасича и в декабрьских поединках — с "Динамо" (4 декабря) и "Рухом" (12 декабря) он также не сыграет.

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Евгений Пасич принял участие в 13 матчах и забил один гол.