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Полузащитник Вереса не сыграет до конца года из-за травмы

Премьер-лига
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У футболиста случился рецидив травмы задней поверхности бедра

Полузащитник Вереса не сыграет до конца года из-за травмы

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" до конца года потерял полузащитника команды.

У хавбека ровенской команды Евгения Пасича случился рецидив травмы задней поверхности бедра и в последних календарных матчах — с "Зарей", "Металлистом 1925" и "Колосом" он не участвовал.

По информации источника, в "Вересе" приняли решение не форсировать восстановительный процесс Пасича и в декабрьских поединках — с "Динамо" (4 декабря) и "Рухом" (12 декабря) он также не сыграет.

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Евгений Пасич принял участие в 13 матчах и забил один гол.

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Пасич
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