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Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока ноября

Премьер-лига
(1 голосов)

Среди них три украинца

Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока ноября

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" объявил претендентов на звание лучшего игрока команды в ноябре.

Всего проголосовать можно за четверых футболистов. В списке претендентов Анатолий Трубин, Николай Матвиенко, Маркос Антонио и Михаил Мудрик.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: инстаграм, телеграм, фейсбук.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
01.12.2021 в 10:31
Как по мне - лучшим был Пятов! В "Маске" спел, в кинокомедии снялся … какие могут быть вопросы …)))
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+2
0
Only DK (Kyiv)
01.12.2021 в 09:47
Лучшие игроки шлюхтера - судьи
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+1
-3


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