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Шахтер объявил претендентов на звание лучшего игрока ноября
Среди них три украинца
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" объявил претендентов на звание лучшего игрока команды в ноябре.
Всего проголосовать можно за четверых футболистов. В списке претендентов Анатолий Трубин, Николай Матвиенко, Маркос Антонио и Михаил Мудрик.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальных соцсетях клуба: инстаграм, телеграм, фейсбук.
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Источник:ФК Шахтер Донецк
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
01.12.2021 в 10:31
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+2
0
Only DK (Kyiv)
01.12.2021 в 09:47
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