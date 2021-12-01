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Попов может отправиться с Динамо на зимние сборы - источник

Премьер-лига
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Футболист восстанавливается после травмы

Попов может отправиться с Динамо на зимние сборы - источник

Фото: ФК Динамо Киев

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Защитник "Динамо" Денис Попов должен приступить к тренировкам с командой на зимних сборах. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

"Я так понимаю, он уже готовится к зимним сборам. Думаю, с их началом Попов уже будет готовиться с командой к старту весенней части чемпионата", – сказал Цыганык.

Напомним, в конце августа Попов перенес операцию после повреждения передней крестообразной связки. Ориентировочный срок после такой травмы займет минимум шесть месяцев. Также отметим, что "Динамо" исключило Попова из заявки на сезон.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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