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Верес интересуется игроком Прикарпатья

Премьер-лига
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Конкретика появится не раньше февраля

Верес интересуется игроком Прикарпатья

Новина українською

"Верес" может подписать полузащитника "Прикарпатья" Назария Воробчака. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, ровенский клуб внимательно следит за 21-летним хавбеком, однако конкретика появится не раньше февраля.

В нынешнем сезоне Воробчак забил три мяча в 17 матчах Первой лиги.

Напомним, "Верес" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка.

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В статье: Верес (Ровно) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Назарий Воробчак
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Источник:
Meta-Ratings

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