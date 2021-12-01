Верес интересуется игроком Прикарпатья

"Верес" может подписать полузащитника "Прикарпатья" Назария Воробчака. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, ровенский клуб внимательно следит за 21-летним хавбеком, однако конкретика появится не раньше февраля.

В нынешнем сезоне Воробчак забил три мяча в 17 матчах Первой лиги.

Напомним, "Верес" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка.