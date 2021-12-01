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Верес интересуется игроком Прикарпатья
Конкретика появится не раньше февраля
"Верес" может подписать полузащитника "Прикарпатья" Назария Воробчака. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
По информации источника, ровенский клуб внимательно следит за 21-летним хавбеком, однако конкретика появится не раньше февраля.
В нынешнем сезоне Воробчак забил три мяча в 17 матчах Первой лиги.
Напомним, "Верес" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 22 очка.
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Источник:Meta-Ratings
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