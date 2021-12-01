Луческу - в числе кандидатов на пост тренера сборной Румынии - СМИ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу находится в числе кандидатов на должность наставника сборной Румынии. Об этом сообщает Digi Sport.

Накануне свой пост покинул Мирел Редой, у которого 30 ноября истек контракт, а о новом соглашении специалист и ФФР (Федерация футбола Румынии) не договорились.

Источник отмечает, что президент ФФР вел переговоры с Георге Хаджи и Разваном Луческу, но в обоих случаях не пришли к согласию.

Ныне ФФР рассматривает десять потенциальных кандидатур, в список которых входят: Мирча Луческу ("Динамо" Киев), Ангел Йорденеску, Эдвард Йорденеску, Виктор Пицурке, Космин Олерой ("Шарджа"), Дан Петреску ("ЧФР Клуж"), Адриан Урсеа, Адриан Муту, Ласло Белене и Константин Гилке.

При этом договориться с Луческу, Олерой и Петреску будет крайне непросто, поскольку эти три специалиста сейчас трудоустроены в клубных командах.

Напомним, Мирча Луческу уже тренировал сборную Румынии. Было это в период с 1981 по 1986 годы. Также румынский специалист работал со сборной Турции, с 2017 по 2019 годы.

Отметим, что контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.