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Луческу - в числе кандидатов на пост тренера сборной Румынии - СМИ
Специалист одно время уже работал с национальной командой
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу находится в числе кандидатов на должность наставника сборной Румынии. Об этом сообщает Digi Sport.
Накануне свой пост покинул Мирел Редой, у которого 30 ноября истек контракт, а о новом соглашении специалист и ФФР (Федерация футбола Румынии) не договорились.
Источник отмечает, что президент ФФР вел переговоры с Георге Хаджи и Разваном Луческу, но в обоих случаях не пришли к согласию.
Ныне ФФР рассматривает десять потенциальных кандидатур, в список которых входят: Мирча Луческу ("Динамо" Киев), Ангел Йорденеску, Эдвард Йорденеску, Виктор Пицурке, Космин Олерой ("Шарджа"), Дан Петреску ("ЧФР Клуж"), Адриан Урсеа, Адриан Муту, Ласло Белене и Константин Гилке.
При этом договориться с Луческу, Олерой и Петреску будет крайне непросто, поскольку эти три специалиста сейчас трудоустроены в клубных командах.
Напомним, Мирча Луческу уже тренировал сборную Румынии. Было это в период с 1981 по 1986 годы. Также румынский специалист работал со сборной Турции, с 2017 по 2019 годы.
Отметим, что контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
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