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Луческу - в числе кандидатов на пост тренера сборной Румынии - СМИ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Специалист одно время уже работал с национальной командой

Луческу - в числе кандидатов на пост тренера сборной Румынии - СМИ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу находится в числе кандидатов на должность наставника сборной Румынии. Об этом сообщает Digi Sport.

Накануне свой пост покинул Мирел Редой, у которого 30 ноября истек контракт, а о новом соглашении специалист и ФФР (Федерация футбола Румынии) не договорились.

Источник отмечает, что президент ФФР вел переговоры с Георге Хаджи и Разваном Луческу, но в обоих случаях не пришли к согласию.

Ныне ФФР рассматривает десять потенциальных кандидатур, в список которых входят: Мирча Луческу ("Динамо" Киев), Ангел Йорденеску, Эдвард Йорденеску, Виктор Пицурке, Космин Олерой ("Шарджа"), Дан Петреску ("ЧФР Клуж"), Адриан Урсеа, Адриан Муту, Ласло Белене и Константин Гилке.

При этом договориться с Луческу, Олерой и Петреску будет крайне непросто, поскольку эти три специалиста сейчас трудоустроены в клубных командах.

Напомним, Мирча Луческу уже тренировал сборную Румынии. Было это в период с 1981 по 1986 годы. Также румынский специалист работал со сборной Турции, с 2017 по 2019 годы.

Отметим, что контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Национальная сборная Румынии
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Источник:
digisport.ro

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Комментарии (9)
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FCZK-1922 (Кировоград)
01.12.2021 в 12:27
Деда пора отпускать, главную задачу он выполнил, подтянул молодежь, поставил игру, жаль только не от всего шлака избавился. Команде нужны новые современные идеи, но вряд ли Игорёк раскошелится на хорошего тренера.
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0
storm_ua (Николаев)
01.12.2021 в 11:52
Забирайте уже своего офериста, дыня на дне,ниже падать некуда
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+1
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2021 в 12:50
Ти про Чмохтарь?
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+1
-1
aleks68
01.12.2021 в 13:01
нет дырявая продажная шалава бокасса он как раз о твоём .......динамо
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2021 в 13:06
Продажна шалава - це твоя мамаша?
0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2021 в 11:38
Скоріше він замінить нікчемну Зебру...)
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+1
-2
ZNAK_VOPROSA
01.12.2021 в 12:29
пошутил, Витя Смоктаса
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0
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aleks68
01.12.2021 в 13:01
пойди ещё подлечись .....чмо
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
01.12.2021 в 11:33
Суркис отдаст Мирчу а возьмёт Реброва
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