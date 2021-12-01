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Источник назвал сумму, за которую продадут одесский Черноморец

Премьер-лига
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(1 голосов)

Сделку планируют закрыть до конца этого года

Источник назвал сумму, за которую продадут одесский Черноморец

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Накануне сообщалось, что "Черноморец" и стадион одесского клуба получат новых владельцев. Скорее всего, ими станут бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.

Ведущие "ТаТоТаке" Сергей Болотников и Михаил Спиваковский рассказали об этой ситуации подробнее.

Отмечается, что президент "моряков" Леонид Климов полтора года вел переговоры с американской компанией Allrise Capital, которая приобрела стадион "Черноморец". Темой разговора была продажа имущества арены, включая подогрев, табло, систему кондиционирования. За последние недели стороны пришли к соглашению, и эта сделка будет закрыта.

Что касается клуба, американцев не устроила сумма, которую ранее просил Климов. Спиваковский отметил, что до продажи стадиона стоимость "Черноморца" с имуществом была оценена в 50 млн у.е.

После продажи арены президент "Черноморца" оценил клуб в 10 млн евро для американцев и 7 млн - для экс-владельца "Олимпика" Владислава Гельзина и его партнеров.

По информации Болотникова, теперь Климов согласился снизить цену в 2 раза, которая колеблется в пределах 3,5 – 5 млн. О такой стоимости есть договоренность с одесскими бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским.

Ожидается, что договор о продаже "Черноморца" будет закрыт до конца этого года.

Напоследок Болотников заявил, что Кауфман, в случае покупки одесской команды, "точно не готов продолжать линию фарм-клуба"

В текущем сезоне УПЛ "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
01.12.2021 в 13:00
Цена места в УПЛ, для большого бизнеса цифра смешная. Должна таки сделка состояться!!!
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
01.12.2021 в 12:18
Думаю, одесские болелы сейчас все дружно молятся, что бы сделка состоялась, и эта позорная страничка под названием "фарм-клуб" была навсегда перевернута
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+1
-2
Only DK (Kyiv)
01.12.2021 в 12:56
Еще бы арендуполец помоечного шлюхтера вылетел...
Ответить
0
-1
aleks68
01.12.2021 в 12:59
тупой долб...б-гнилая вонючая помойка это твоё .....динамо.прикрой хлебало убогий
+1
-1
Only DK (Kyiv)
01.12.2021 в 13:04
Иди соси своему папаше, сын шалавы подзаборной
0
0


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