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Источник назвал сумму, за которую продадут одесский Черноморец
Сделку планируют закрыть до конца этого года
Фото: Александр Приходько
Накануне сообщалось, что "Черноморец" и стадион одесского клуба получат новых владельцев. Скорее всего, ими станут бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский.
Ведущие "ТаТоТаке" Сергей Болотников и Михаил Спиваковский рассказали об этой ситуации подробнее.
Отмечается, что президент "моряков" Леонид Климов полтора года вел переговоры с американской компанией Allrise Capital, которая приобрела стадион "Черноморец". Темой разговора была продажа имущества арены, включая подогрев, табло, систему кондиционирования. За последние недели стороны пришли к соглашению, и эта сделка будет закрыта.
Что касается клуба, американцев не устроила сумма, которую ранее просил Климов. Спиваковский отметил, что до продажи стадиона стоимость "Черноморца" с имуществом была оценена в 50 млн у.е.
После продажи арены президент "Черноморца" оценил клуб в 10 млн евро для американцев и 7 млн - для экс-владельца "Олимпика" Владислава Гельзина и его партнеров.
По информации Болотникова, теперь Климов согласился снизить цену в 2 раза, которая колеблется в пределах 3,5 – 5 млн. О такой стоимости есть договоренность с одесскими бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским.
Ожидается, что договор о продаже "Черноморца" будет закрыт до конца этого года.
Напоследок Болотников заявил, что Кауфман, в случае покупки одесской команды, "точно не готов продолжать линию фарм-клуба"
В текущем сезоне УПЛ "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
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