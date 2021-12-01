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Награда за каждую победу. Известен размер премиальных в Днепре-1
Днепровский клуб поощряет своих футболистов
Фото: СК Днепр-1
За каждую победу в чемпионате руководство "Днепра-1" выплачивает игрокам команды премиальные.
По данным ТаТоТаке, каждый триумф приносит футболистам команды один миллион гривен.
В 16-ти турах днепровская команда одержала 11 побед. Сейчас команда Игоря Йовичевича занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 34 очков. "Днепр-1" отстает от лидеров "Динамо" и "Шахтер" на 7 пунктов.
Напомним, что сегодня "Днепр-1" сыграет в поединке 1/8 финала Кубка Украина против "ЛНЗ". Начало - в 19:00.
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