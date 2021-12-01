  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Награда за каждую победу. Известен размер премиальных в Днепре-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Награда за каждую победу. Известен размер премиальных в Днепре-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепровский клуб поощряет своих футболистов

Награда за каждую победу. Известен размер премиальных в Днепре-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

За каждую победу в чемпионате руководство "Днепра-1" выплачивает игрокам команды премиальные.

По данным ТаТоТаке, каждый триумф приносит футболистам команды один миллион гривен.

Читайте такжеДнепр-1 автоматически продлит контракт с Йовичевичем, если команда займет место не ниже 5-го

В 16-ти турах днепровская команда одержала 11 побед. Сейчас команда Игоря Йовичевича занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 34 очков. "Днепр-1" отстает от лидеров "Динамо" и "Шахтер" на 7 пунктов.

Напомним, что сегодня "Днепр-1" сыграет в поединке 1/8 финала Кубка Украина против "ЛНЗ". Начало - в 19:00.

Читайте также"Все рассудит футбольное поле". Тренер ЛНЗ готов навязать борьбу Днепру-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2021 в 14:38
Кожному?
Ответить
+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.12.2021 в 15:09
таки мабуть може так
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...