Награда за каждую победу. Известен размер премиальных в Днепре-1

За каждую победу в чемпионате руководство "Днепра-1" выплачивает игрокам команды премиальные.

По данным ТаТоТаке, каждый триумф приносит футболистам команды один миллион гривен.

В 16-ти турах днепровская команда одержала 11 побед. Сейчас команда Игоря Йовичевича занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 34 очков. "Днепр-1" отстает от лидеров "Динамо" и "Шахтер" на 7 пунктов.

Напомним, что сегодня "Днепр-1" сыграет в поединке 1/8 финала Кубка Украина против "ЛНЗ". Начало - в 19:00.