Кравченко: Селезнев должен помогать Минаю выигрывать, а он говорит только о рекорде

Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко поделился мнением о шансах форварда "Миная" Евгения Селезнева стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

"Мне кажется, что Селезнев не побьет рекорд. Семь голов – это не так мало. Мне бы хотелось, чтобы он побил этот рекорд, потому что он этого сильно хочет. Просто все только об этом и говорят...

А доброжелателей у нас всегда много. Мне кажется, что Селезневу нужно было сначала скромнее и тише себя вести. Рекорд рекордом, но ты играешь в команде и должен помогать ей выигрывать. Селезнев же говорит только о рекорде.

Мы всегда его "травили". Если наша команда проиграет 3:4, а он забьет три мяча, то будет самым счастливым человеком. Для него это лучше, чем если мы выиграем 1:0, а он не забьет", – сказал Кравченко в интервью YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".