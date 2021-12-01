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Кравченко: Селезнев должен помогать Минаю выигрывать, а он говорит только о рекорде
Хавбек "Черноморца" оценил шансы форварда в бомбардирской гонке
Скриншот: Пряма Червона на YouTube
Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко поделился мнением о шансах форварда "Миная" Евгения Селезнева стать лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
"Мне кажется, что Селезнев не побьет рекорд. Семь голов – это не так мало. Мне бы хотелось, чтобы он побил этот рекорд, потому что он этого сильно хочет. Просто все только об этом и говорят...
А доброжелателей у нас всегда много. Мне кажется, что Селезневу нужно было сначала скромнее и тише себя вести. Рекорд рекордом, но ты играешь в команде и должен помогать ей выигрывать. Селезнев же говорит только о рекорде.
Мы всегда его "травили". Если наша команда проиграет 3:4, а он забьет три мяча, то будет самым счастливым человеком. Для него это лучше, чем если мы выиграем 1:0, а он не забьет", – сказал Кравченко в интервью YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".
Напомним, в матче 15-го тура с "Ингульцом" (2:2) форвард забил впервые в сезоне. Сейчас Селезнев располагается на третьей позиции в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ со 117-ю голами, уступая шесть мячей Сергею Реброву и Максиму Шацких.
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