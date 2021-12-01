Гладкий: Верю, что Селезнев сможет побить бомбардирский рекорд. Я перед собой такой цели не ставлю

Нападающий "Зари" Александр Гладкий ответил на вопрос, кто сильнее как нападающий - он или форвард " Миная " Евгений Селезнев.

- Кто сильнее как нападающий: Селезнев или Гладкий?

- Я думаю, что это лучше спросить у журналистов, тренеров. У Селезнева есть качества, в которых он сильнее меня. У меня тоже есть более сильные навыки, чем у него. В чем-то мы с ним похожи, но мы разные.

- Ты веришь, что Селезнев сможет побить бомбардирский рекорд в чемпионате Украины?

- Да, я верю в это. Это такой человек, который будет идти до конца.

- Селезнев мало забивает в последнее время. У тебя тоже были в карьере голевые засухи. Что ты мог бы посоветовать ему?

- Он третий бомбардир в истории чемпионата Украины. Он лучше меня знает, как забивать.

- А у тебя есть цель стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги?

- Нет. Это футбол, и мы не знаем, что будет дальше. Сил у меня достаточно, чтобы продолжать играть. Я просыпаюсь по утрам с приятной усталостью.