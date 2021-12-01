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Ринат Ахметов в Ньоне получил специальную награду УЕФА

Премьер-лига
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Ринат Ахметов в Ньоне получил специальную награду УЕФА

shakhtar.com

Новина українською

Президент "Шахтера " Ринат Ахметов получил специальную награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина.

Встреча состоялась в среду, 1 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Руководитель УЕФА вручил Ринату Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений "Шахтера" за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.

После вручения награды в честь торжественного события в УЕФА был организован официальный обед, в котором приняли участие Александер Чеферин, Ринат Ахметов, Сергей Палкин, Дарио Срна и Звонимир Бобан.

Александер Чеферин, президент УЕФА:

– Список завоеванных донецким "Шахтером" трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.

Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Александер Чеферин
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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magnum power (БОМЖ)
01.12.2021 в 17:01
за вагомий внесок у корупцію європейського футболу.
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ПетроФ (Луцьк)
01.12.2021 в 16:56
Цікаво а яка сума спонсорського внеска від Ахметова на рахунок УЕФА?
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Dr. House (Поділля)
01.12.2021 в 16:44
Лучше бы там в Ньоне вручили приз швейцарскому кантону заодно. Хотя...)))
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