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Ринат Ахметов в Ньоне получил специальную награду УЕФА
Госпереворот отменяется?
shakhtar.com
Президент "
Встреча состоялась в среду, 1 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Руководитель УЕФА вручил Ринату Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений "Шахтера" за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.
После вручения награды в честь торжественного события в УЕФА был организован официальный обед, в котором приняли участие Александер Чеферин, Ринат Ахметов, Сергей Палкин, Дарио Срна и Звонимир Бобан.
Александер Чеферин, президент УЕФА:
– Список завоеванных донецким "Шахтером" трофеев при вашем президентстве впечатляет. В этом тысячелетии клуб победил в 13 чемпионатах Украины и завоевал 11 национальных Кубков, продемонстрировав образцовую историю успеха постсоветского периода. И не только на национальном уровне – победа в финале последнего Кубка УЕФА в 2009 году стала знаковым событием и на международной арене.
Но все эти трофеи рассказывают только часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль игры вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом как неотъемлемая часть фольклора величайшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства.
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