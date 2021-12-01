Ринат Ахметов в Ньоне получил специальную награду УЕФА

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов получил специальную награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина.

Встреча состоялась в среду, 1 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Руководитель УЕФА вручил Ринату Ахметову почетную награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений "Шахтера" за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.

После вручения награды в честь торжественного события в УЕФА был организован официальный обед, в котором приняли участие Александер Чеферин, Ринат Ахметов, Сергей Палкин, Дарио Срна и Звонимир Бобан.

Александер Чеферин, президент УЕФА: