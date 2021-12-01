Лимит на арендованных из одной команды. Стало известно, какие ограничения хочет внедрить УАФ

В последнее время СМИ и болельщики активно обсуждают необходимость ужесточения в чемпионате Украины лимита на арендованных игроков из одного клуба.

По информации Meta-ratings, этот вопрос планируется обсудить на заседании исполкома УАФ 10 декабря.

Один из обсуждаемых вариантов - ограничить аренду из одной команды семью футболистами. Решение по этому вопросу должно быть принято на февральском заседании исполкома УАФ. А затем слово – за УПЛ, которая должна будет внести изменения в Регламент уже с нового сезона.

Напомним, что в нынешнем чемпионате УПЛ "Мариуполь" арендовал у "Шахтера" 15 игроков, а "Черноморец" у киевского "Динамо" -16 исполнителей.