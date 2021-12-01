Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лимит на арендованных из одной команды. Стало известно, какие ограничения хочет внедрить УАФ
Вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома УАФ 10 декабря
upl.ua
В последнее время СМИ и болельщики активно обсуждают необходимость ужесточения в
По информации Meta-ratings, этот вопрос планируется обсудить на заседании исполкома УАФ 10 декабря.
Один из обсуждаемых вариантов - ограничить аренду из одной команды семью футболистами. Решение по этому вопросу должно быть принято на февральском заседании исполкома УАФ. А затем слово – за УПЛ, которая должна будет внести изменения в Регламент уже с нового сезона.
Напомним, что в нынешнем чемпионате УПЛ "Мариуполь" арендовал у "Шахтера" 15 игроков, а "Черноморец" у киевского "Динамо" -16 исполнителей.
Популярное сейчас
- France Football может вручить Левандовскому Золотой мяч
- Награда за каждую победу. Известен размер премиальных в Днепре-1
- ЛНЗ - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины
- В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО