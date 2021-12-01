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Лимит на арендованных из одной команды. Стало известно, какие ограничения хочет внедрить УАФ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома УАФ 10 декабря

Лимит на арендованных из одной команды. Стало известно, какие ограничения хочет внедрить УАФ

upl.ua

Новина українською

В последнее время СМИ и болельщики активно обсуждают необходимость ужесточения в чемпионате Украины лимита на арендованных игроков из одного клуба.

По информации Meta-ratings, этот вопрос планируется обсудить на заседании исполкома УАФ 10 декабря.

Один из обсуждаемых вариантов - ограничить аренду из одной команды семью футболистами. Решение по этому вопросу должно быть принято на февральском заседании исполкома УАФ. А затем слово – за УПЛ, которая должна будет внести изменения в Регламент уже с нового сезона.

Напомним, что в нынешнем чемпионате УПЛ "Мариуполь" арендовал у "Шахтера" 15 игроков, а "Черноморец" у киевского "Динамо" -16 исполнителей.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) УАФ
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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Dimoncho (Kharkiv)
01.12.2021 в 17:14
Лучше бы ввели ограничение: 3 арендованных игрока из одного клуба на поле одновременно
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Dimoncho (Kharkiv)
01.12.2021 в 17:13
Ограничить количество арендованных игроков из одной команды поддерживаю полностью. Вот только смущает цифра 7. Почему так много? 7 арендованных игроков из одной команды - это очень много. Это уже признаки фарм-клуба
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