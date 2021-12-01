Витиньо: В УПЛ все очень интенсивно - футбол базируется на физической силе

Бразильский вингер " Динамо " Витиньо рассказал местным журналистам о своей адаптации в киевском клубе.

"Здесь все очень интенсивно, и мне это очень нравится. С каждым днем я узнаю, что это совершенно иная культура, футбол, базирующийся на физической силе в рамках национальной лиги. Я хочу получать больше и больше удовольствия.

Возможность сыграть в Лиге чемпионов – это то, что я никогда не забуду: играть против "Барселоны", "Баварии", "Бенфики"… Матч на "Камп Ноу" - это то, о чем я лишь мечтал. Сейчас я переживаю важный момент в карьере, и хочу получать от этого все больше и больше", - сказал Витиньо.