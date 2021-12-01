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Витиньо: В УПЛ все очень интенсивно - футбол базируется на физической силе
Но бразилец доволен тем, что он оказался в Динамо
Фото: ФК Динамо Киев
Бразильский вингер "
"Здесь все очень интенсивно, и мне это очень нравится. С каждым днем я узнаю, что это совершенно иная культура, футбол, базирующийся на физической силе в рамках национальной лиги. Я хочу получать больше и больше удовольствия.
Возможность сыграть в Лиге чемпионов – это то, что я никогда не забуду: играть против "Барселоны", "Баварии", "Бенфики"… Матч на "Камп Ноу" - это то, о чем я лишь мечтал. Сейчас я переживаю важный момент в карьере, и хочу получать от этого все больше и больше", - сказал Витиньо.
Напомним, что "Динамо" подписало Витиньо у "Атлетико Паранаэнсе" в конце августа. В текущем сезоне бразилец провел 8 матчей в УПЛ, в которых забил 3 мяча, а также 3 поединка в Лиге чемпионов.
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