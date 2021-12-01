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Витиньо: В УПЛ все очень интенсивно - футбол базируется на физической силе

Премьер-лига
(1 голосов)

Но бразилец доволен тем, что он оказался в Динамо

Витиньо: В УПЛ все очень интенсивно - футбол базируется на физической силе

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бразильский вингер "Динамо" Витиньо рассказал местным журналистам о своей адаптации в киевском клубе.

"Здесь все очень интенсивно, и мне это очень нравится. С каждым днем я узнаю, что это совершенно иная культура, футбол, базирующийся на физической силе в рамках национальной лиги. Я хочу получать больше и больше удовольствия.

Возможность сыграть в Лиге чемпионов – это то, что я никогда не забуду: играть против "Барселоны", "Баварии", "Бенфики"… Матч на "Камп Ноу" - это то, о чем я лишь мечтал. Сейчас я переживаю важный момент в карьере, и хочу получать от этого все больше и больше", - сказал Витиньо.

Напомним, что "Динамо" подписало Витиньо у "Атлетико Паранаэнсе" в конце августа. В текущем сезоне бразилец провел 8 матчей в УПЛ, в которых забил 3 мяча, а также 3 поединка в Лиге чемпионов.

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо
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Источник:
Terra

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Комментарии (1)
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zafo52
01.12.2021 в 18:48
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