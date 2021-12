Якубу: После ЧМ-2010 в Гане чучела Суареса жгли. Это теперь самый ненавистный форвард

Ганский защитник " Ворсклы " Наджиб Якубу рассказал о развитии футбола в Африке и в своей стране, в частности.

- Кто из современных защитников для вас ориентир?

- Рис Джеймс из "Челси" и Трент Александр-Арнольд из "Ливерпуля". Эти два фланговых защитника, считаю, лучшие в мире. Но мне многие нравятся - Куадрадо, Додо, Хакими.

- У вас были любимые игроки в Гане?

- Асамоа Гьян и защитник "Коламбус Крю", как же его имя (Джонатан Менса)!

- Кто главный футбольный враг Ганы в Африке?

- Кот-Д’Ивуар и Нигерия. Мы с ними чаще всего встречались в финалах Кубка Африканских Наций.

- Назовите пять самых сильных сборных африканского континента сегодня?

- Сенегал, пожалуй, самый сильный. Алжир, Египет, Нигерия, Марокко и Гана.

- Почему африканские сборные не могут выиграть чемпионат мира?

- Потому что футбол был придуман в Европе (смеется). На самом деле побеждает всегда сильнейший. Это простая закономерность. Если африканские команды не могут выйти в финал, значит, они слабее. Или не готовы. Объективно говоря, европейские сборные сильнее.

- Гана проявила себя на ЧМ-2010. Что вы помните по тому Мундиалю?

- Суарес – фу-фу-фу. В Гане чучела Суареса жгли. Это теперь самый ненавистный форвард. Лучше ему в Гану не приезжать. Хотя в Гане больше проклинали Асамоа Гьяна, не реализовавшего одиннадцатиметровый после руки Суареса.

