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Якубу: После ЧМ-2010 в Гане чучела Суареса жгли. Это теперь самый ненавистный форвард
Интересные африканские истории от легионера Ворсклы
GETTY IMAGES
Ганский защитник "
- Кто из современных защитников для вас ориентир?
- Рис Джеймс из "Челси" и Трент Александр-Арнольд из "Ливерпуля". Эти два фланговых защитника, считаю, лучшие в мире. Но мне многие нравятся - Куадрадо, Додо, Хакими.
- У вас были любимые игроки в Гане?
- Асамоа Гьян и защитник "Коламбус Крю", как же его имя (Джонатан Менса)!
- Кто главный футбольный враг Ганы в Африке?
- Кот-Д’Ивуар и Нигерия. Мы с ними чаще всего встречались в финалах Кубка Африканских Наций.
- Назовите пять самых сильных сборных африканского континента сегодня?
- Сенегал, пожалуй, самый сильный. Алжир, Египет, Нигерия, Марокко и Гана.
- Почему африканские сборные не могут выиграть чемпионат мира?
- Потому что футбол был придуман в Европе (смеется). На самом деле побеждает всегда сильнейший. Это простая закономерность. Если африканские команды не могут выйти в финал, значит, они слабее. Или не готовы. Объективно говоря, европейские сборные сильнее.
- Гана проявила себя на ЧМ-2010. Что вы помните по тому Мундиалю?
- Суарес – фу-фу-фу. В Гане чучела Суареса жгли. Это теперь самый ненавистный форвард. Лучше ему в Гану не приезжать. Хотя в Гане больше проклинали Асамоа Гьяна, не реализовавшего одиннадцатиметровый после руки Суареса.
????????@Uruguay v ????????@ghanafaofficial, 2010 #WorldCup quarter-final— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 12, 2018
The very definition of late, late drama! ???? pic.twitter.com/GrhcSSgAil
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