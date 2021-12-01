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Ахметов: Все, что я делаю - я делаю, прежде всего, для наших болельщиков
Президент Шахтера получил памятную награду от УЕФА
shakhtar.com
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином в Ньоне и
– Ринат Леонидович, как прошла встреча? О чем говорили с мистером Чеферином?
– Прекрасная встреча. Говорили о футболе. Я благодарен мистеру президенту, что он нашел время, возможность встретиться. Это была очень хорошая встреча.
– Мы слышали, что вы очень много смеялись за обедом. Какими историями делились?
– Все истории связаны с футболом. Я думаю, мистер президент – реформатор и идет правильной дорогой, и я ему пожелал удачи.
– Перед обедом вы с президентом УЕФА обменялись подарками. Что это было? И насколько неожиданным стал подарок для вас?
– Все подарки в мой адрес – прежде всего, для наших болельщиков, для ФК "Шахтер", для всех тех людей, с которыми мы идем по этой жизненной дороге.
– На протяжении 25 лет вы вкладываете очень много времени и сил в "Шахтер", в развитие футбола в Украине. Ваши усилия заметили в УЕФА и сегодня наградили специальной наградой. Насколько лично для вас это важно? Как вы к этому отнеслись, какие эмоции испытали?
– Когда чем-то награждают, это всегда очень приятно. Но любая награда для меня – это же не моя заслуга, это заслуга всего коллектива ФК "Шахтер" и, конечно, прежде всего, наших болельщиков. Поэтому все, что адресовано мне, я адресую всей семье ФК "Шахтер", всем нашим болельщикам.
– Безусловно, получать награду – это очень приятно, но наверняка вашим главным достижением, целью, является успех "Шахтера" и поддержка болельщиков.
– Это самое главное. Все, что я делаю, я делаю, прежде всего, для болельщиков. Мне кажется, это очень важно. Болельщики хотят видеть качественную, красивую, атакующую игру. Мы все делаем для того, чтобы в наших руках были трофеи и они получали огромное удовольствие от игры.
– Сегодня в Швейцарии, в офисе УЕФА было то, что вас удивило?
– Прекрасная встреча, прекрасные люди, прекрасный президент, прекрасная атмосфера, так что все хорошо.
– Специальная награда от президента УЕФА. Казалось бы, о чем можно еще мечтать? Какие дальнейшие цели?
– Наши цели – побеждать, наши цели – идти этой правильной дорогой, играть в смелый, интеллектуальный, качественный футбол, который будет доставлять радость нашим болельщикам, доставлять радость нам, и чтобы в наших руках были трофеи.
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