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Чеферин: Счастливы видеть такого президента, как мистер Ахметов, в нашей семье

Премьер-лига
(1 голосов)

Ринат Ахметов встретился с президентом УЕФА

Чеферин: Счастливы видеть такого президента, как мистер Ахметов, в нашей семье

shakhtar.com

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин дал комментарий после встречи с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым в Ньоне.

– Мистер Чеферин, как прошла встреча?

– Очень приятная встреча. Мы счастливы видеть такого президента, как мистер Ахметов, в нашей семье. Нам нужны такие лидеры, влюбленные в футбол, а не влюбленные в себя.

– Вы больше говорили о прошлом или будущем футбола?

– О прошлом и будущем, но также и о настоящем. Это был очень приятный разговор, и я думаю, мы сделаем это снова.

– Вы пригласили мистера Ахметова, чтобы признать его роль на протяжении 25 лет, которые он является президентом клуба, его влияние на развитие "Шахтера". Насколько важно лидерство в развитии футбола?

– Очень важно. Все идет от головы, сверху. "Шахтер" – клуб, развивающийся очень хорошо. Когда мистер Ахметов пришел в "Шахтер", это был даже по украинским стандартам очень маленький клуб. Сейчас он лучший в Украине по результатам, играет в Лиге чемпионов и является очень и очень серьезным оппонентом для любого.

– Вы хорошо знаете Дарио Срну, сегодня встретились с Ринатом Ахметовым. Можете ли вы сказать, что страсть к футболу – их отличительная черта?

– Они оба живут футболом. Я знаю Дарио больше: окей, он играл в футбол, он все еще любит играть в футбол… Они живут футболом! Бизнес – вторичен.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Александер Чеферин
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.12.2021 в 00:08
Про семью все понятно...
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rivnenskyi (Рівне)
02.12.2021 в 00:03
Якщо розмова була приємна і хочуть ще - значить, містер Чеферін покращив свою купівельну спроможність за рахунок містера Ахметова. Це все жарти звичайно. Якщо ж говорити серйозно, то у випадку раптового держперевороту, містер Ахметов має алібі)
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