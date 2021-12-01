Определен лучший арбитр шестнадцатого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.

По итогу 16-го тура лучшим был признан Дмитрий Панчишин. Он судил матч "Колос" – "Верес" (1:0), показал игрокам обеих команд три желтые карточки, никого не удалил, пенальти не назначал.