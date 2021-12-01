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Определен лучший арбитр шестнадцатого тура УПЛ
Второе в сезоне признание для молодого рефери
Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.
По итогу 16-го тура лучшим был признан Дмитрий Панчишин. Он судил матч "Колос" – "Верес" (1:0), показал игрокам обеих команд три желтые карточки, никого не удалил, пенальти не назначал.
Для Дмитрия Панчишина это второе признание в сезоне. Раньше лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й и 13-й туры), Ярослав Козык (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й и 15-й туры), Андрей Коваленко (7-й тур), Юрий Иванов (9-й тур), Александр Шандор (10-й тур), Николай Балакин (11-й тур), Сергей Бойко (12-й тур) и Дмитрий Панчишин (14-й тур).
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