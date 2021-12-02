Капитан Десны выздоровел и готов сыграть против Мариуполя

В 17-м туре чемпионата УПЛ "Десна" будет принимать 5-го декабря "Мариуполь".

После продолжительного перерыва, вызванного болезнью, вернулся в строй капитан команды Егор Картушов, пропустивший два последних матча - с "Колосом" и "Черноморцем".

Он уже провел две тренировки в общей группе и сможет помочь черниговцам в воскресенье. В матче с "Мариуполем" черниговцы сыграют в боевом составе, ведь травмированных и дисквалифицированных нет.

По информации источника, на минувшей неделе тренеры и футболисты "Десны" получили одну зарплату, однако задолженность продолжает оставаться серьезной - четыре месяца, имеются долги и по премиальным.

Напомним, команда Александра Рябоконя занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 24 очка.