Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Десны выздоровел и готов сыграть против Мариуполя
Полузащитник вернулся к тренировкам
Фото: Александр Приходько
В 17-м туре чемпионата УПЛ "Десна" будет принимать 5-го декабря "Мариуполь".
После продолжительного перерыва, вызванного болезнью, вернулся в строй капитан команды Егор Картушов, пропустивший два последних матча - с "Колосом" и "Черноморцем".
Он уже провел две тренировки в общей группе и сможет помочь черниговцам в воскресенье. В матче с "Мариуполем" черниговцы сыграют в боевом составе, ведь травмированных и дисквалифицированных нет.
По информации источника, на минувшей неделе тренеры и футболисты "Десны" получили одну зарплату, однако задолженность продолжает оставаться серьезной - четыре месяца, имеются долги и по премиальным.
Напомним, команда Александра Рябоконя занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 24 очка.
Популярное сейчас
- Реал уходит в отрыв, Шеве досталось от Милана, продажа Черноморца. Главные новости за 1 декабря
- Серия А. Шевченко разгромлен Миланом, Наполи теряет победу
- Дженоа – Милан. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура Серии А
- Ингулец - Шахтер 0:1. Не рекомендуется к просмотру
- "Для меня это не было новым, но было очень интересно" - Пятов рассказал о своих съемках в кино
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО