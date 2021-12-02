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Капитан Десны выздоровел и готов сыграть против Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник вернулся к тренировкам

Капитан Десны выздоровел и готов сыграть против Мариуполя

Фото: Александр Приходько

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В 17-м туре чемпионата УПЛ "Десна" будет принимать 5-го декабря "Мариуполь".

После продолжительного перерыва, вызванного болезнью, вернулся в строй капитан команды Егор Картушов, пропустивший два последних матча - с "Колосом" и "Черноморцем".

Он уже провел две тренировки в общей группе и сможет помочь черниговцам в воскресенье. В матче с "Мариуполем" черниговцы сыграют в боевом составе, ведь травмированных и дисквалифицированных нет.

По информации источника, на минувшей неделе тренеры и футболисты "Десны" получили одну зарплату, однако задолженность продолжает оставаться серьезной - четыре месяца, имеются долги и по премиальным.

Напомним, команда Александра Рябоконя занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 24 очка.

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В статье: Десна (Чернигов) Егор Картушов
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
02.12.2021 в 09:34
Задержка премиальных, орденов и медалей за матчи с Металлистами, Зарей, ШД, Вересом и Колосом))?? Дурналисты уже достали ныть.
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