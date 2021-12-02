Сергей Политыло: Мы не приедем в Киев отбывать номер, хотим добыть очки в матче с Шахтером

Один из лидеров "Львова" Сергея Политыло в преддверии матча с "Шахтером" в Киеве рассказал о подготовке к матчу на НСК "Олимпийский" и поделился своим мнением о сопернике.

- "Львову" удалось добыть две победы кряду и оторваться от зоны переходных матчей. Насколько легче стало психологически?

- Конечно, когда находишься в зоне вылета, это всегда давит. Хочется поскорее оттолкнуться от этого дна и выбраться в комфортную зону. Слава Богу, нам удалось взять шесть очков и чуть спокойнее себя чувствовать. Эти победы были непростыми, но нам удалось взять максимум. Теперь с позитивным настроением готовимся к матчу с "Шахтером".

- Что изменилось в игре "Львова" с приходом Олега Дулуба?

- В первую очередь, мы по-другому играем тактически. Добавили в дисциплине. Это те вещи, которые сразу приходят в голову. Если говорить в целом, то у каждого тренера свой тренировочный процесс, у нас он тоже изменился. Мне кажется, есть результат – это самое главное для нас и для нашего тренера сейчас.

- В прошлом сезоне "Львов" побеждал "Шахтер". Реально повторить тот успех?

- Мы все понимаем, что добывать победы в матче с "Шахтером" очень тяжело. Это гранд украинского футбола, они постоянно доминируют на поле. Мы будем стараться играть от обороны, на контратаках. Естественно, мы не приедем в Киев отбывать номер, хотим добыть очки в матче с "горняками". А как это у нас выйдет – посмотрим после игры.

- "Шахтеру" непросто было в последних матчах с середнячками – "Рухом" и "Ингульцом". Этим командам совсем чуть-чуть не хватило, чтобы отобрать очки у дончан. Что нужно сделать, чтобы сыграть лучше их?

- В первую очередь, это дисциплина в обороне и удача. По-другому с ними сложно. "Шахтер" превосходит все команды в УПЛ, разве что на равных могут с "Динамо" бороться. Остальные слабее, но за счет дисциплины и удачи можно зацепиться за очки.

Плюс, не стоит забывать о погоде. Сейчас "Шахтеру" уже сложнее показывать свою игру, поля не такого качества, как летом. А для них это важно. Плюс, дончане после Лиги чемпионов, уже накопилась усталость, они больше сыграли, чем мы. Думаю, что это будет нам на руку.

- Вам не кажется, что в Мариуполе вы уже исчерпали свой запас фарта?

- Я сразу после игры сказал, что Боженька нам помог. Даже по ощущениям с "Зарей" было не так сложно, как с "Мариуполем". Может из-за переезда, добирались долго. Хотя было время и отдохнуть. Могу сказать, что те три очка действительно фартовые. Хотелось бы верить, что запас нашего везения не исчерпан, и на матч с "Шахтером" что-то осталось.

- За свою карьеру ты не раз противостоял "Шахтеру" в составе самых разных клубов. Какой из матчей запомнился?

- Действительно, я уже провел много матчей против "горняков", против разных команд с разными тренерами. Мне больше всего запомнилась команда Луческу с Виллианом, Тейшейрой, Дугласом Костой, Срна еще играл. Настоящая машина, очень агрессивные в атаке. Тот "Шахтер" был сильнее нынешнего. Но тогда и чемпионат Украины был другого уровня.

Нынешняя команда Де Дзерби хоть и доминирует во всех матчах, даже в Лиге чемпионов, но не обладает той мощью. Раньше "Шахтер" создавал много моментов и забивал много мячей. Сейчас, возможно, не хватает нападающего.

Матч "Шахтер" - "Львов" состоится в пятницу, 3 декабря, на НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00. Билеты на игру можно приобрести по ссылке.