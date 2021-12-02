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Защитник Шахтера стал отцом

Премьер-лига
(2 голосов)

В семье футболиста произошло радостное событие

Защитник Шахтера стал отцом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

В семье защитника донецкого "Шахтера" Витао пополнение. 21-летний бразилец стал отцом, у него родился сын. Об этом радостном событии футболист сообщил в своем Instagram.

Малыша назвали Мигель.

Витао выступает за "Шахтер" с 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл 15 матчей за "горняков" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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В статье: Шахтер (Донецк) Витао
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
02.12.2021 в 11:38
Можно только поздравить очевидно счастливого Главу семейства. Хотя смотришь на фотки - один мальчик совсем маленький, другой постарше … только и всего … ;)
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