Защитник Шахтера стал отцом

В семье защитника донецкого "Шахтера" Витао пополнение. 21-летний бразилец стал отцом, у него родился сын. Об этом радостном событии футболист сообщил в своем Instagram.

Малыша назвали Мигель.

Витао выступает за "Шахтер" с 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл 15 матчей за "горняков" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.