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Защитник Шахтера стал отцом
В семье футболиста произошло радостное событие
Фото: ФК Шахтер Донецк
В семье защитника донецкого "Шахтера" Витао пополнение. 21-летний бразилец стал отцом, у него родился сын. Об этом радостном событии футболист сообщил в своем Instagram.
Малыша назвали Мигель.
Витао выступает за "Шахтер" с 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец сыграл 15 матчей за "горняков" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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Источник:Instagram
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
02.12.2021 в 11:38
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