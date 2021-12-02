Защитник Шахтера проведет автограф-сессию в фан-шопе на НСК Олимпийский

В пятницу, 3 декабря в клубном магазине на НСК "Олимпийский" защитник "Шахтера" Исмаили встретится с болельщиками.

Начало – в 16.15. Вход – по билетам на матч со "Львовом", который начнется в 17.00.

Болельщики смогут сфотографироваться с игроком команды и получить его автограф. Кроме того, в FC Shakhtar Store организована специальная фотозона с Кубком УЕФА. Все желающие имеют шанс сделать мгновенный снимок или сфотографироваться с памятным трофеем "Шахтера".

А фото с Кубком УЕФА можно будет сделать и в субботу, 4 декабря, с 12:00 до 18:00, вход на территорию стадиона – свободный!