  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Львов", украинская Премьер-лига, 3 декабря 2021

Шахтер - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Уже видна финишная прямая этого года. До конца первого полугодия украинским командам осталось провести 2-3 матча, а предпоследний тур стартует уже в эту пятницу. Донецкий "Шахтер", которому во вторник бороться за единственную победу в этом сезоне ЛЧ, будет принимать на своем поле "Львов". Не так давно "горняки" промучались с одной прагматичной командой из запада страны. На очереди - её городской сосед.

Читайте такжеИсмаили, Алан Патрик и Фернандо занимаются по индивидуальной программе

"Львов" Дулуба не проигрывает в двух подряд матчах УПЛ, добыв за это время две победы. Неплохая форма позволила им чуть оторваться от зоны вылета и начать дышать куда спокойнее. Посмотрим, возможно уверенность от последних результатов поможет им навязать "Шахтеру" бой.

Смотрите матч 17-го тура УПЛ в пятницу, 3-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Львов" на UA-Футбол >>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...