Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Шахтер" - "Львов", украинская Премьер-лига, 3 декабря 2021
Фото: ФК Шахтер
Уже видна финишная прямая этого года. До конца первого полугодия украинским командам осталось провести 2-3 матча, а предпоследний тур стартует уже в эту пятницу. Донецкий "Шахтер", которому во вторник бороться за единственную победу в этом сезоне ЛЧ, будет принимать на своем поле "Львов". Не так давно "горняки" промучались с одной прагматичной командой из запада страны. На очереди - её городской сосед.
"Львов" Дулуба не проигрывает в двух подряд матчах УПЛ, добыв за это время две победы. Неплохая форма позволила им чуть оторваться от зоны вылета и начать дышать куда спокойнее. Посмотрим, возможно уверенность от последних результатов поможет им навязать "Шахтеру" бой.
Смотрите матч 17-го тура УПЛ в пятницу, 3-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Шахтер" - "Львов"
Популярное сейчас
- Динамо или Шахтер. Красников - о желаемых соперниках для Металлиста в Кубке
- Шевченко - о разгроме от Милана: Всегда трудно противостоять великой команде
- Все из-за удара в падении через себя. ВИДЕО, как Вэст Хэм упустил победу над Брайтоном
- Ринат Ахметов в Ньоне получил специальную награду УЕФА
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО