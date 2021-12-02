Шахтер - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ

Уже видна финишная прямая этого года. До конца первого полугодия украинским командам осталось провести 2-3 матча, а предпоследний тур стартует уже в эту пятницу. Донецкий "Шахтер", которому во вторник бороться за единственную победу в этом сезоне ЛЧ, будет принимать на своем поле "Львов". Не так давно "горняки" промучались с одной прагматичной командой из запада страны. На очереди - её городской сосед.

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"Львов" Дулуба не проигрывает в двух подряд матчах УПЛ, добыв за это время две победы. Неплохая форма позволила им чуть оторваться от зоны вылета и начать дышать куда спокойнее. Посмотрим, возможно уверенность от последних результатов поможет им навязать "Шахтеру" бой.

Смотрите матч 17-го тура УПЛ в пятницу, 3-го декабря, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Шахтер" - "Львов" будет доступна на платформе Oll.tv.