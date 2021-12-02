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Хавбек Вереса приступил к тренировкам по индивидуальной программе
Евгений Пасич восстанавливается после рецидива старой травмы
Фото: НК Верес
Полузащитник "Вереса" Евгений Пасич, который из-за рецидива старой травмы пропустил матчи против "Металлиста 1925" и "Колоса", вернется к занятиям в общей группе на следующей неделе.
Об этом информационной службе ровенского клуба рассказал врач Юрий Сиренко:
"Восстановление Евгения Пасича продолжается по плану. Он уже приступил к тренировкам на футбольном поле. Пока - по индивидуальной программе. После матча с "Динамо" ожидаем его возвращения к занятиям в общей группе".
Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Евгений Пасич принял участие в 13 матчах и забил один гол.
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