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Хавбек Вереса приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Евгений Пасич восстанавливается после рецидива старой травмы

Хавбек Вереса приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Фото: НК Верес

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Полузащитник "Вереса" Евгений Пасич, который из-за рецидива старой травмы пропустил матчи против "Металлиста 1925" и "Колоса", вернется к занятиям в общей группе на следующей неделе.

Об этом информационной службе ровенского клуба рассказал врач Юрий Сиренко:

"Восстановление Евгения Пасича продолжается по плану. Он уже приступил к тренировкам на футбольном поле. Пока - по индивидуальной программе. После матча с "Динамо" ожидаем его возвращения к занятиям в общей группе".

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Евгений Пасич принял участие в 13 матчах и забил один гол.

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Пасич
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Источник:
НК Верес

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