Хавбек Вереса приступил к тренировкам по индивидуальной программе

Полузащитник "Вереса" Евгений Пасич, который из-за рецидива старой травмы пропустил матчи против "Металлиста 1925" и "Колоса", вернется к занятиям в общей группе на следующей неделе.

Об этом информационной службе ровенского клуба рассказал врач Юрий Сиренко:

"Восстановление Евгения Пасича продолжается по плану. Он уже приступил к тренировкам на футбольном поле. Пока - по индивидуальной программе. После матча с "Динамо" ожидаем его возвращения к занятиям в общей группе".

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Евгений Пасич принял участие в 13 матчах и забил один гол.