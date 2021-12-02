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Бухарестское Динамо может арендовать нескольких игроков Динамо Киев

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Клубы могут наладить взаимовыгодное сотрудничество

Бухарестское Динамо может арендовать нескольких игроков Динамо Киев

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер бухарестского "Динамо" Мирча Редник рассказал о том, что его клуб рассматривает возможность тесного сотрудничества с киевским "Динамо", которое возглавляет румын Мирча Луческу. В частности, речь идет об аренде игроков.

"Луческу готов помочь и сказал, что может это сделать. Он говорит, что у него большое число футболистов, и ему было бы удобно одолжить нам одного или двух для получения игровой практики. Таким я вижу возможное сотрудничество с Мирчей", - заявил Редник.

Также коуч бухарестского "Динамо" заявил, что он не верит в вероятность того, что Луческу примет сборную Румынию, о чем ранее писали местные СМИ.

"Не думаю, что они (руководство "Динамо" Киев – прим.) заменят его. Почему? Он очень хорошо работает, и было бы ошибкой убрать Мирчу.

Мы разговаривали с ним по поводу зимнего сотрудничество, поэтому я не думаю, что вариант со сборной возможен. Луческу любит каждый день приходить на стадион, а не сидеть в офисе. В Румынии достаточно тренеров, которые могут возглавить сборную", - сказал Редник.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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Источник:
digisport.ro

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Комментарии (6)
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Unselfish (Белая Церковь )
02.12.2021 в 18:25
Будет Черноморец Бухарест, но это лучше будет)))
Ответить
+2
-3
Консул (Новоград-Волинський)
02.12.2021 в 18:11
Шепелєв, Супряга, Шабанов.
Ответить
+3
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
02.12.2021 в 18:34
Кулач, Антюх, Андриевский
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
02.12.2021 в 17:59
Там можно 10человек отправить,ещё в Венгрию и Польшу
Ответить
+6
-4
avatar
vadooo (Слатино)
02.12.2021 в 18:14
На стройку или сбор клубники.
Ответить
+5
-5
Acsakal (Kharkiv)
02.12.2021 в 18:16
Та вони назбирають стільки полуниці, що самі голодними залишаться.
+6
-1


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