Бухарестское Динамо может арендовать нескольких игроков Динамо Киев

Главный тренер бухарестского " Динамо " Мирча Редник рассказал о том, что его клуб рассматривает возможность тесного сотрудничества с киевским "Динамо", которое возглавляет румын Мирча Луческу. В частности, речь идет об аренде игроков.

"Луческу готов помочь и сказал, что может это сделать. Он говорит, что у него большое число футболистов, и ему было бы удобно одолжить нам одного или двух для получения игровой практики. Таким я вижу возможное сотрудничество с Мирчей", - заявил Редник.

Также коуч бухарестского "Динамо" заявил, что он не верит в вероятность того, что Луческу примет сборную Румынию, о чем ранее писали местные СМИ.