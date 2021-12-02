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Бухарестское Динамо может арендовать нескольких игроков Динамо Киев
Клубы могут наладить взаимовыгодное сотрудничество
fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер бухарестского "
"Луческу готов помочь и сказал, что может это сделать. Он говорит, что у него большое число футболистов, и ему было бы удобно одолжить нам одного или двух для получения игровой практики. Таким я вижу возможное сотрудничество с Мирчей", - заявил Редник.
Также коуч бухарестского "Динамо" заявил, что он не верит в вероятность того, что Луческу примет сборную Румынию, о чем ранее писали местные СМИ.
"Не думаю, что они (руководство "Динамо" Киев – прим.) заменят его. Почему? Он очень хорошо работает, и было бы ошибкой убрать Мирчу.
Мы разговаривали с ним по поводу зимнего сотрудничество, поэтому я не думаю, что вариант со сборной возможен. Луческу любит каждый день приходить на стадион, а не сидеть в офисе. В Румынии достаточно тренеров, которые могут возглавить сборную", - сказал Редник.
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