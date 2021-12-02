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СМИ: Динамо контактировало с "новым Моуриньо" - португальским тренером из Бразилии

Премьер-лига
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А как же Луческу?

СМИ: Динамо контактировало с "новым Моуриньо" - португальским тренером из Бразилии

GETTY IMAGES

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Киевское "Динамо" в последние месяцы контактировало на предмет работы с 42-летним португальским специалистом Абелом Феррейрой, который сейчас возглавляет "Палмейрас", сообщает UOL Esporte.

Как сообщает источник, киевляне были одним из многих клубов, которые выходили на контакт с Феррейрой, но получили от него отказ.

Также в услугах тренера в последнее время проявляли интерес "Аль-Райян" (Катар), "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), "Фенербахче" (Турция) и "Бордо" (Франция).

Также сообщается, что на данный момент наиболее активным в этом плане является "Лидс", который подыскивают потенциального сменщика для Марсело Бьелсы, контракт которого истекает летом 2022 года. Впрочем, никакой ясности относительно возможной работы португальца с англичанами пока нет.

Отметим, что Абел Феррейра в Европе известен по работе с "Брагой" и ПАОКом, а с ноября минувшего года является коучем бразильского "Палмейраса", с которым уже дважды успел выиграть Кубок Либертадорес, а также стать обладателем Кубка Бразилии, и которого бразильские СМИ за эти успехи уже успели окретить "новым Моуриньо".

Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца 2022 года.

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В статье: Динамо (Киев) Лидс Юнайтед Палмейрас (Сан-Паулу) Абел Феррейра
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
02.12.2021 в 17:25
неужели прозрение наступило? неплохой вариант кстати.
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