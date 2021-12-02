Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Динамо контактировало с "новым Моуриньо" - португальским тренером из Бразилии
А как же Луческу?
GETTY IMAGES
Киевское "
Как сообщает источник, киевляне были одним из многих клубов, которые выходили на контакт с Феррейрой, но получили от него отказ.
Также в услугах тренера в последнее время проявляли интерес "Аль-Райян" (Катар), "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), "Фенербахче" (Турция) и "Бордо" (Франция).
Также сообщается, что на данный момент наиболее активным в этом плане является "Лидс", который подыскивают потенциального сменщика для Марсело Бьелсы, контракт которого истекает летом 2022 года. Впрочем, никакой ясности относительно возможной работы португальца с англичанами пока нет.
Отметим, что Абел Феррейра в Европе известен по работе с "Брагой" и ПАОКом, а с ноября минувшего года является коучем бразильского "Палмейраса", с которым уже дважды успел выиграть Кубок Либертадорес, а также стать обладателем Кубка Бразилии, и которого бразильские СМИ за эти успехи уже успели окретить "новым Моуриньо".
Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца 2022 года.
Популярное сейчас
- Провальный старт этапа: две украинские биатлонистки не попали в гонку преследования. Как это было
- Динамо или Шахтер. Красников - о желаемых соперниках для Металлиста в Кубке
- Антонин, спасибо за Паненку: сегодня автору оригинального исполнения пенальти исполняется 73 года
- Ринат Ахметов в Ньоне получил специальную награду УЕФА
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций