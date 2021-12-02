Кирилл Ковальчук: Я в Черноморце? Впервые слышу

35-летний бывший полузащитник " Черноморца " Кирилл Ковальчук, который уже завершил карьеру игрока, прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб одесского клуба.

"Первый раз об этом слышу. В последнее время столько слухов разных ходит. Особенно много сейчас их связано с "Черноморцем". Получается, что теперь они добрались и до меня", - сказал Ковальчук.

Напомним, что Кирилл Ковальчук защищал цвета одесской команды начиная с сезона-2011/12 до осенней части сезона-2014/15, после чего перебрался в харьковский "Металлист".