  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кирилл Ковальчук: Я в Черноморце? Впервые слышу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кирилл Ковальчук: Я в Черноморце? Впервые слышу

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас вокруг Черноморца ходит много слухов

Кирилл Ковальчук: Я в Черноморце? Впервые слышу

football.ua

Новина українською

35-летний бывший полузащитник "Черноморца" Кирилл Ковальчук, который уже завершил карьеру игрока, прокомментировал информацию о том, что он может войти в тренерский штаб одесского клуба.

"Первый раз об этом слышу. В последнее время столько слухов разных ходит. Особенно много сейчас их связано с "Черноморцем". Получается, что теперь они добрались и до меня", - сказал Ковальчук.

Напомним, что Кирилл Ковальчук защищал цвета одесской команды начиная с сезона-2011/12 до осенней части сезона-2014/15, после чего перебрался в харьковский "Металлист".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Ковальчук Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
02.12.2021 в 20:51
надо пригласить Григорчука это наш тренер
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...