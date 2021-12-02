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Кирилл Ковальчук: Я в Черноморце? Впервые слышу
Сейчас вокруг Черноморца ходит много слухов
football.ua
35-летний бывший полузащитник "
"Первый раз об этом слышу. В последнее время столько слухов разных ходит. Особенно много сейчас их связано с "Черноморцем". Получается, что теперь они добрались и до меня", - сказал Ковальчук.
Напомним, что Кирилл Ковальчук защищал цвета одесской команды начиная с сезона-2011/12 до осенней части сезона-2014/15, после чего перебрался в харьковский "Металлист".
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